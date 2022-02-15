Мы любим уважение: Коломойский намекнул, чем Зеленский разозлил Ахметова

Причиной разлада могло стать резкое высказывание.

Бизнесмен Игорь Коломойский предположил, что в конфликте президента Владимира Зеленского и одного из богатейших людей Украины Рината Ахметова есть личные мотивы.

В интервью "Украинской правде" он рассказал, что причиной разлада могла стать не только смысловая нагрузка общения, но и его форма.

Коломойский считает, что такой "шухер" не мог подняться только из-за законодательных инициатив (о деолигархизации, закон 5600, который повышает ренту на добычу руды и прочее), и, вероятно, есть личные причины — хамство либо недостаток уважения. Он отметил, что они уже пожилые и любят уважение, привыкли к нему, а Зеленский мог сказать "что-то резкое и неуважительное".

Что же касается содержания, бизнесмен видит причину только в законе про олигархов, про который беспокоит Ахметова. А в личных мотивах — в разговоре на фоне этого или неправильно переданных словах.

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Ранее "Телеграф" писал о разладе бизнесмена Ахметова с президентом. Зеленский в ноябре заявлял о возможности госпереворота в Украине, связанной с Ахметовым, также у государства и бизнес-структур — конфликт из-за электроэнергии. Противостояние проявилось и в медиа-сфере — на эфиры каналов бизнесмена не ходят "слуги народа", а в программах — много говорят об инициативах власти в ключе критики.