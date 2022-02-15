Ми любимо повагу: Коломойський натякнув, чим Зеленський розлютив Ахметова

Причиною розладу міг стати різкий вислів.

Бізнесмен Ігор Коломойський припустив, що у конфлікті президента Володимира Зеленського та одного з найбагатших людей України Ріната Ахметова є особисті мотиви.

В інтерв’ю "Українській правді" він розповів, що причиною розладу могло стати не лише смислове навантаження спілкування, а й його форма.

Коломойський вважає, що такий "шухер" не міг піднятися лише через законодавчі ініціативи (про деолігархізацію, закон 5600, який підвищує ренту на видобуток руди та інше), і, ймовірно, є особисті причини — хамство чи брак поваги. Він зазначив, що вони вже літні та люблять повагу, звикли до неї, а Зеленський міг сказати "щось різке та неповажне".

Що ж до змісту, бізнесмен бачить причину лише у законі про олігархів, який турбує Ахметова. А в особистих мотивах — у розмові на тлі цього чи неправильно переданих словах.

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Раніше "Телеграф" писав про розлад бізнесмена Ахметова з президентом. Зеленський у листопаді заявляв про можливість держперевороту в Україні, пов’язану з Ахметовим, також у держави та бізнес-структур — конфлікт через електроенергію. Протистояння виявилося і в медіасфері — на ефіри каналів бізнесмена не ходять "слуги народу", а в програмах — багато говорять про ініціативи влади у ключі критики.