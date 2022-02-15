Коломойський розповів, чи зустрічається із Зеленським і чи хоче його другого терміну

Коломойський розповів про свої стосунки із Зеленським та його оточенням

Вперше, після довготривалого затишшя, український олігарх, політик та співвласник групи "Приват" Ігор Коломойський вийшов на звязок із журналістами та прокоментував свої відносини із чинним президентом України Володимиром Зленським.

Окрім того, бізнесмен розповів, як відноситься до можливого рішення нинішнього гаранта до походу на другий термін у владі, — пише "Українська правда".

За словами українського олігарха, наразі спілкування з чинним гарантом вони не підтримують, хоча у 2019 році, коли Володимир Зеленський був одним із кандидатів на посаду президента української держави, відносини у них були хорошими.

Бізнесмен відзначив, що добрі стосунки із чинним главою країни вони підтримували з 2009 року. Спілкування припинили, адже, на думку олігарха, це нічого хорошо, ані йому, ані Зеленському вже не принесе, мовляв, "він обрав свій шлях, став президентом України, має своє бачення, програму та плани. Наразі спілкування із ним може піти виключно в мінус".

Також Коломойський додав, що симпатизує нинішньому гарантові і його, в принципі, влаштовує те, як все склалося.

"А навіщо мені це? Я йому симпатизую, мене все в принципі влаштовує. Я не можу сказати, що на 100% щасливий, новітжу дуже великі позитивні зрушення. Причому конкретні, які ти відчуваєш кожну секунду.", — відзначив бізнесмен.

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Що стосується ймовірного рішення Зеленського піти на другий президентський термін, то Коломойський цю ідею підтримує та додає: "а хто, як не він? Петьку назад?".

Стосовно кандидатури колишнього голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова на посаду керівника держави, олігарх висловився неоднозначно, мовляв "українці зрадників не люблять".

Раніше "Телеграф" повідомляв, екс-соратник президента України та колишній генпрокурор Руслан Рябошапка у розмові із кореспондетом нашого видання прокоментував відносини олігарха Коломойського та чинного гаранта, наголосивши, що "Коломойський мстить Порошенку руками Зеленського".

Також нагадємо, що український олігарх Ігор Коломойський покинув наглядову раду "1+1".