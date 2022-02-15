Рус

Коломойський розповів, чи зустрічається із Зеленським і чи хоче його другого терміну

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
578
Президент України Володимир Зеленський та бізнесмен Ігор Коломойський Новина оновлена 15 лютого 2022, 10:11
Президент України Володимир Зеленський та бізнесмен Ігор Коломойський

Коломойський розповів про свої стосунки із Зеленським та його оточенням

Вперше, після довготривалого затишшя, український олігарх, політик та співвласник групи "Приват" Ігор Коломойський вийшов на звязок із журналістами та прокоментував свої відносини із чинним президентом України Володимиром Зленським.

Окрім того, бізнесмен розповів, як відноситься до можливого рішення нинішнього гаранта до походу на другий термін у владі, — пише "Українська правда".

За словами українського олігарха, наразі спілкування з чинним гарантом вони не підтримують, хоча у 2019 році, коли Володимир Зеленський був одним із кандидатів на посаду президента української держави, відносини у них були хорошими.

Бізнесмен відзначив, що добрі стосунки із чинним главою країни вони підтримували з 2009 року. Спілкування припинили, адже, на думку олігарха, це нічого хорошо, ані йому, ані Зеленському вже не принесе, мовляв, "він обрав свій шлях, став президентом України, має своє бачення, програму та плани. Наразі спілкування із ним може піти виключно в мінус".

Також Коломойський додав, що симпатизує нинішньому гарантові і його, в принципі, влаштовує те, як все склалося.

"А навіщо мені це? Я йому симпатизую, мене все в принципі влаштовує. Я не можу сказати, що на 100% щасливий, новітжу дуже великі позитивні зрушення. Причому конкретні, які ти відчуваєш кожну секунду.", — відзначив бізнесмен.

Що стосується ймовірного рішення Зеленського піти на другий президентський термін, то Коломойський цю ідею підтримує та додає: "а хто, як не він? Петьку назад?".

Стосовно кандидатури колишнього голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова на посаду керівника держави, олігарх висловився неоднозначно, мовляв "українці зрадників не люблять".

Раніше "Телеграф" повідомляв, екс-соратник президента України та колишній генпрокурор Руслан Рябошапка у розмові із кореспондетом нашого видання прокоментував відносини олігарха Коломойського та чинного гаранта, наголосивши, що "Коломойський мстить Порошенку руками Зеленського".

Також нагадємо, що український олігарх Ігор Коломойський покинув наглядову раду "1+1".

Теги:
#Україна #Відносини #Зеленський #Ігор Коломойський
Президент України Володимир Зеленський та бізнесмен Ігор Коломойський
Політика
Коломойський розповів, чи зустрічається із Зеленським і чи хоче його другого терміну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський та бізнесмен Ігор Коломойський
Коломойський розповів, чи зустрічається із Зеленським і чи хоче його другого терміну
Дата публікації
Категорія
І Путін, і Байден заявили про наміри вирішити конфлікт дипломатичним шляхом
Загроза війни з Росією: Путін, Байден та Джонсон зробили оптимістичні заяви
Дата публікації
Категорія
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов
КНДР номер 2: як Україні виграти від раптової зміни влади у Туркменістані
Дата публікації
Категорія
Бонусні гроші можна витратити на свій розсуд у кількох категоріях
Тисяча Зеленського: у яких банках можна сплатити комуналку грошима за вакцинацію
Дата публікації
Категорія
Біатлон на Олімпіаді
Біатлон та сноуборд: пряма трансляція 11-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні