Байден выступит с новым заявлением по поводу Украины: время и подробности

В Белом Доме прокомментируют ситуацию вокруг Украины

Американский президент Джо Байден в пятницу, 18 февраля, в очередной раз выступит с речью по ситуации, которая сложилась в Украине.

Как сообщают корреспонденты телеканала CNN, ориентировочное время обращения лидера США — 23:00 по киевскому времени.

Также отмечается, что перед обращением к гражданам президент Америки запланировал встречу с союзниками, на которой планируется обсуждение ситуации вокруг украинского государства.

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Кроме этого, сегодняшний пресс-брифинг посетит и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, а также два высокопоставленных представителя Совета национальной безопасности Америки.

Стоит отметить, что это уже второе выступление американского лидера за последние несколько недель, касающееся обострения ситуации вокруг украинских территорий.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент США Джо Байден пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину личными санкциями, если тот все же решится вторгнуться в Украину, а также напомним, что лидер США назвал возможность усиления агрессии с боку России вполне вероятным.

Кроме того напомним, как Байден называл возможные даты полномасштабного вторжения РФ на украинские территории и отмечал, что вероятность начала войны России с Украиной остается очень высокой.