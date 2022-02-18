Укр

Байден выступит с новым заявлением по поводу Украины: время и подробности

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
93
Американский лидер Джозеф Байден Новость обновлена 18 февраля 2022, 19:11
Американский лидер Джозеф Байден

В Белом Доме прокомментируют ситуацию вокруг Украины

Американский президент Джо Байден в пятницу, 18 февраля, в очередной раз выступит с речью по ситуации, которая сложилась в Украине.

Как сообщают корреспонденты телеканала CNN, ориентировочное время обращения лидера США — 23:00 по киевскому времени.

Также отмечается, что перед обращением к гражданам президент Америки запланировал встречу с союзниками, на которой планируется обсуждение ситуации вокруг украинского государства.

Кроме этого, сегодняшний пресс-брифинг посетит и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, а также два высокопоставленных представителя Совета национальной безопасности Америки.

Стоит отметить, что это уже второе выступление американского лидера за последние несколько недель, касающееся обострения ситуации вокруг украинских территорий.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент США Джо Байден пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину личными санкциями, если тот все же решится вторгнуться в Украину, а также напомним, что лидер США назвал возможность усиления агрессии с боку России вполне вероятным.

Кроме того напомним, как Байден называл возможные даты полномасштабного вторжения РФ на украинские территории и отмечал, что вероятность начала войны России с Украиной остается очень высокой.

Теги:
#Украина #США #Донбасс #Джо Байден
Людей из оккупированной части Донбасса вывозят в Россию
Украина
Обострение на Донбассе и вывоз жителей в Россию: что происходит, все подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Людей из оккупированной части Донбасса вывозят в Россию
Обострение на Донбассе и вывоз жителей в Россию: что происходит, все подробности
Дата публикации
Категория
Взрыв автомобиля в оккупированном Донецке
Взрыв прогремел в центре Донецка: первые фото и видео
Дата публикации
Категория
Происходящее напоминает подготовку к большой войне
Провокация, эвакуация, повод к войне – что сейчас происходит на оккупированном Донбассе
Дата публикации
Категория
Чем опасно эмбарго на топливо
Еще один "фронт": могут ли Путин и Лукашенко оставить Украину без бензина
Дата публикации
Категория
Жителям Донецка подготовили места на Ростовщине
Главари "ДНР" и "ЛНР" выступили с резонансным заявлением насчет войны и России