Байден виступить із новою заявою з приводу України: час та подробиці

У Білому Домі прокоментують ситуацію навколо України

Американський президент Джо Байден у п’ятницю, 18 лютого, вкотре виступить із промовою щодо ситуації, яка склалася в Україні.

Як повідомляють кореспонденти телеканалу CNN, орієнтовний час звернення лідера США — 23:00 за київським часом.

Також наголошується, що перед своєю промовою президент Америки запланував зустріч із союзниками, на якій планується обговорення ситуації навколо української держави.

Окрім цього також відомо, що сьогоднішній пресбрифінг відвідає й прессекретар Білого дому Джен Псакі, а також два високопоставлені представники Ради національної безпеки Америки.

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Варто зазначити, що це вже другий виступ американського лідера за останні кілька тижнів щодо загострення ситуації навколо українських територій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент США Джо Байден пригрозив російському лідеру Володимиру Путіну особистими санкціями, якщо той все ж таки наважиться вторгнутися в Україну, а також додамо, що лідер США назвав можливість посилення агресії з боку Росії цілком ймовірним.

Крім того, нагадаємо, як Байден називав можливі дати повномасштабного вторгнення РФ на українські території та зазначав, що ймовірність початку війни Росії з Україною залишається дуже високою.