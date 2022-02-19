Так было в Грузии: Сакварелидзе провел параллели между Донбассом сейчас и войной 2008 года

Сакварелидзе пояснил, чем действия России напоминают ему грузинский сценарий

Первый заместитель Генерального прокурора Грузии в 2008-2012 годах Давид Сакварелидзе сравнил ситуацию с эвакуацией в Донецке и Луганске, о которой оккупационные власти объявили 18 февраля, со сценарием России при вторжении на грузинские земли. Подробнее об этом он рассказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 18 февраля, информирует "Телеграф".

Так, ведущий Шустер спросил гостя, насколько происходящее сейчас на оккупированном Донбассе напоминает события в Грузии в 2008 году, когда в Осетии и Абхазии проходили эвакуационные меры.

"У меня определенное дежавю, когда я на это все смотрю. С 2007 по 2008 год я работал в зоне конфликта и служил областным прокурорам… И перед моими глазами разворачивалась картина российской агрессии", — отметил Сакварелидзе.

По его словам, накануне вторжения российских войск на территорию Грузии как раз началась эвакуация местных жителей. В то время Сакварелидзе нес службу в городе Гори.

"История очень похожа. Они повторяют то же самое, что тогда. Согласен с мнением, что никуда эвакуировать ваше население не стоит, я бы наоборот сделал шаг вперед и все заседания Кабмина и даже сессионную неделю парламента попытался провести в Мариуполе, Краматорске и Славянске, чтобы всему миру продемонстрировать – Украина настроена на мирный путь решения проблемы", — предложил Сакварелидзе.

Напомним, в Донецке началась паника после объявления об эвакуации женщин и детей. Люди выстраиваются в очереди у банкоматов, а в городах раздаются гражданские сирены. И хотя "власти" так называемых республик предложили выехать в Россию организованно, на автобусах, большинство людей уезжают своим ходом.

Тем временем, как сообщал "Телеграф", в Украине призвали жителей оккупированных территорий всеми силами попытаться выбраться в Украину.