Так було в Грузії: Сакварелідзе провів паралелі між Донбасом зараз і війною 2008 року

Сакварелідзе пояснив, чим дії Росії нагадують йому грузинський сценарій

Перший заступник Генерального прокурора Грузії у 2008-2012 роках Давид Сакварелідзе порівняв ситуацію з евакуацією у Донецьку та Луганську, про яку окупаційна влада оголосила 18 лютого, зі сценарієм Росії під час вторгнення на грузинські землі. Докладніше про це він розповів у ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" у п’ятницю, 18 лютого, інформує "Телеграф".

Так, ведучий Шустер запитав гостя, наскільки те, що зараз відбувається на окупованому Донбасі, нагадує події в Грузії в 2008 році, коли в Осетії та Абхазії проходили евакуаційні заходи.

"У мене певне дежавю, коли я на це все дивлюся. З 2007 по 2008 рік я працював у зоні конфлікту і служив обласним прокурором… І перед моїми очима розгорталася картина російської агресії", — зазначив Сакварелідзе.

За його словами, напередодні вторгнення російських військ на територію Грузії якраз розпочалася евакуація місцевих жителів. На той час Сакварелідзе служив у місті Горі.

"Історія дуже схожа. Вони повторюють те саме, що тоді. Згоден з думкою, що нікуди евакуювати ваше населення не варто, я навпаки зробив би крок уперед і всі засідання Кабміну і навіть сесійний тиждень парламенту спробував провести в Маріуполі, Краматорську і Слов’янську, щоб усьому світу продемонструвати – Україна налаштована на мирний шлях вирішення проблеми", — запропонував Сакварелідзе.

Нагадаємо, у Донецьку розпочалася паніка після оголошення про евакуацію жінок та дітей. Люди вишиковуються в черзі біля банкоматів, а в містах лунають цивільні сирени. І хоча "влада" так званих республік запропонувала виїхати до Росії організовано, на автобусах, більшість людей їдуть своїм ходом.

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", в Україні закликали мешканців окупованих територій усіма силами спробувати вибратися до України.