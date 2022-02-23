Какие ограничения введет режим ЧП в Украине, и кто будет за них отвечать: в Раде дали ответ

Могут ограничить въезд и выезд за пределы региона и страны

Депутат "Слуги народа", глава подкомитета Верховной Рады по госбезопасности и обороне Федор Вениславский объяснил, каким будет чрезвычайное положение (режим ЧП) в Украине.

Об этом он высказался в комментарии для "Телеграфа" в кулуарах парламента 23 февраля.

По его словам, в частности, военнообязанным и призывникам могут запретить изменение места жительства и выезд за границу без разрешения центров комплектования.

Кроме того, чрезвычайное положение разрешает Пограничной службе и Службе безопасности ограничивать въезд на территорию Украины тех лиц, которые могут представлять угрозу, — это будет осуществляться быстро.

Касательно пунктов режима ЧП, введение которых предусмотрено "при необходимости", то вопрос наличия этой самой необходимости будут решать местные координационные штабы или военное командование.

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"Если будет реальная угроза, может быть принято решение, например, об ограничении движения транспортных средств, их проверке, проверке документов, и т.д.", — подчеркнул Вениславский.

"Это будет определяться теми угрозами, которые могут превратиться из потенциальных в реальные. На данный момент цель указа — предотвращение тех угроз, которых еще нет. Среди них диверсионные акты, разжигание вражды, массовые беспорядки и т.п.", — продолжил он.

При необходимости может быть ограничено и движение между областями, поясняет чиновник. Такое решение сможет принять Кабинет министров или местные координационные штабы.

В координационные штабы будут входить руководители всех силовых структур, руководители государственной исполнительной власти, начальник областного управление Нацполиции, глава ГСЧС, представитель СБУ, командование военных гарнизонов, органы местного самоуправления.

Нардеп Вениславский о чрезвычайном положении в Украине

Напомним, 23 февраля на фоне обострение российской угрозы Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил Верховной Раде ввести по всей стране правовой режим чрезвычайного положения.

Ранее боевой генерал, народный депутат Михаил Забродский рассказал в комментарии "Телеграфу", что не так с указом президента Украины Владимира Зеленского о чрезвычайном положении.