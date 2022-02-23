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Какие ограничения введет режим ЧП в Украине, и кто будет за них отвечать: в Раде дали ответ

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Как будет реализовано чрезвычайное положение в Украине? Новость обновлена 23 февраля 2022, 18:28
Как будет реализовано чрезвычайное положение в Украине?

Могут ограничить въезд и выезд за пределы региона и страны

Депутат "Слуги народа", глава подкомитета Верховной Рады по госбезопасности и обороне Федор Вениславский объяснил, каким будет чрезвычайное положение (режим ЧП) в Украине.

Об этом он высказался в комментарии для "Телеграфа" в кулуарах парламента 23 февраля.

По его словам, в частности, военнообязанным и призывникам могут запретить изменение места жительства и выезд за границу без разрешения центров комплектования.

Кроме того, чрезвычайное положение разрешает Пограничной службе и Службе безопасности ограничивать въезд на территорию Украины тех лиц, которые могут представлять угрозу, — это будет осуществляться быстро.

Касательно пунктов режима ЧП, введение которых предусмотрено "при необходимости", то вопрос наличия этой самой необходимости будут решать местные координационные штабы или военное командование.

"Если будет реальная угроза, может быть принято решение, например, об ограничении движения транспортных средств, их проверке, проверке документов, и т.д.", — подчеркнул Вениславский.

"Это будет определяться теми угрозами, которые могут превратиться из потенциальных в реальные. На данный момент цель указа — предотвращение тех угроз, которых еще нет. Среди них диверсионные акты, разжигание вражды, массовые беспорядки и т.п.", — продолжил он.

При необходимости может быть ограничено и движение между областями, поясняет чиновник. Такое решение сможет принять Кабинет министров или местные координационные штабы.

В координационные штабы будут входить руководители всех силовых структур, руководители государственной исполнительной власти, начальник областного управление Нацполиции, глава ГСЧС, представитель СБУ, командование военных гарнизонов, органы местного самоуправления.

Нардеп Вениславский о чрезвычайном положении в Украине

Напомним, 23 февраля на фоне обострение российской угрозы Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил Верховной Раде ввести по всей стране правовой режим чрезвычайного положения.

Ранее боевой генерал, народный депутат Михаил Забродский рассказал в комментарии "Телеграфу", что не так с указом президента Украины Владимира Зеленского о чрезвычайном положении.

Теги:
#Украина #Верховная Рада #Чрезвычайное положение #Федор Вениславский
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