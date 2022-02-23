Які обмеження запровадить режим НП в Україні, і хто за них відповідатиме: у Раді дали відповідь

Можуть обмежити в’їзд та виїзд за межі регіону та країни

Депутат "Слуги народу", голова підкомітету Верховної Ради з держбезпеки та оборони Федір Веніславський пояснив, яким буде надзвичайний стан (режим НП) в Україні.

Про це він висловився у коментарі для "Телеграфу" у кулуарах парламенту 23 лютого.

За його словами, зокрема, військовозобов’язаним та призовникам можуть заборонити зміну місця проживання та виїзд за кордон без дозволу центрів комплектування.

Крім того, надзвичайний стан дозволяє Прикордонній службі та Службі безпеки обмежувати в’їзд на територію України тих осіб, які можуть становити загрозу, — це буде здійснюватись швидко.

Щодо пунктів режиму НП, запровадження яких передбачено "при необхідності", то питання наявності цієї необхідності вирішуватимуть місцеві координаційні штаби або військове командування.

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"Якщо буде реальна загроза, може бути прийняте рішення, наприклад, про обмеження руху транспортних засобів, їх перевірку, перевірку документів тощо", — підкреслив Веніславський.

"Це буде визначатися тими загрозами, які можуть перетворитися з потенційних на реальні. На даний момент мета указу — запобігання тим загрозам, яких ще немає. Серед них диверсійні акти, розпалювання ворожнечі, масові заворушення тощо", — продовжив він.

За потреби може бути обмежений рух між областями, пояснює чиновник. Таке рішення зможе ухвалити Кабінет міністрів або місцеві координаційні штаби.

До координаційних штабів входитимуть керівники всіх силових структур, керівники державної виконавчої влади, начальник обласного управління Нацполіції, голова ДСНС, представник СБУ, командування військових гарнізонів, органи місцевого самоврядування.

Нардеп Веніславський про надзвичайний стан в Україні

Нагадаємо, 23 лютого на тлі загострення російської загрози Рада національної безпеки та оборони України запропонувала Верховній Раді запровадити по всій країні правовий режим надзвичайного стану.

Раніше бойовий генерал, народний депутат Михайло Забродський розповів у коментарі "Телеграфу", що не так із указом президента України Володимира Зеленського про надзвичайний стан.