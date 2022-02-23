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Бойовий генерал розповів, що не так із указом Зеленського про надзвичайний стан

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Юлія Забєліна Юлія Забєліна
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Михайло Забродський Новина оновлена 23 лютого 2022, 13:32
Михайло Забродський

Нардеп пояснив, коли потрібно вводити надзвичайний стан, а коли військовий.

У середу, 23 лютого, стало відомо, що РНБО підтримала введення надзвичайного стану, рішення за Верховною Радою.

Бойовий генерал, народний депутат Михайло Забродський розповів в комментарії "Телеграфу" у чому різниця між воєнним та надзвичайним станом.

"Питання воєнний стан чи надзвичайний — більш академічне, а не практичне, тому що надзвичайний стан запроваджується внутрішнього характеру, наприклад, техногенних катастроф або масових заворушень. В умовах відсічі збройної агресії вводиться воєнний стан. До президентского проекту указу чимало питань, не зважаючи на назву про надзвичайний стан, включень багато положень саме з закону про воєнний стан.

Наприклад, обмеження діяльності політичних партій, вилучення зареєстрованої зброї, тобто вернути все у вихідне положення від того, що ми проголосували (закон про вільне володіння зброєю в першому читанні). Існують деякі протиріччя, але я думаю, ще є час виправити все".

На питання, чи буде масштабне вторгнення нардеп відповів, що "на жаль, ймовірність такого розвтику подій досить висока і ми маємо не гадати чи буде чи ні, а готуватись".

Докладніше про те, що таке режим НС читайте у нашому матеріалі: "Що таке надзвичайний стан і чим відрізняється від військового: список обмежень".

Нагадаємо, на фоні посилення россійської агресії президент Володимир Зеленський оголосив призов резервістів. У Службі зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України роз’яснили, кого торкнеться цей наказ.

Теги:
#Надзвичайний стан #Військове положення #Михайло Забродський
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