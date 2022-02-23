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Генсек ООН чітко висловився щодо армії Росії на Донбасі

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Засідання ООН Новина оновлена 23 лютого 2022, 11:04
Засідання ООН

Росію знову закликали схаменутися і перестати стріляти на Донбасі

В ООН висловили свою чітку позицію щодо військ Росії на окупованому Донбасі. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що армія, яка розміщена на території Донецької та Луганської областей без дозволу України, не є миротворчою.

Заяву оприлюднили на сайті Організації об’єднаних націй.

Гутерріш зізнався, що його непокоїть те, як сьогодні спотворюють концепцію миротворчості.

"Я пишаюся досягненнями миротворчих операцій ООН, під час яких так багато "Блакитних шоломів" пожертвували своїм життям, аби захистити громадянське населення, — зізнається генсек. — Коли війська однієї країни входять на територію іншої країни без її згоди, вони не є неупередженими миротворцями. Вони зовсім не миротворці".

В ООН також єдині на думці, що "визнання" Росією так званих "ЛНР" та "ДНР" — пряме порушення суверенітету України та знищення Мінських домовленостей. Вони закликають РФ одуматися та припинити вогонь на Донбасі.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін визнав "ДНР" та "ЛНР", після чого заявив, що "Мінських домовленостей більше не існує". Це сталося після того, як до Путіна безпосередньо звернулися керівники бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Цьому передували численні провокації з боку окупантів, а також початок справжньої депортації мирного населення на територію Росії.

Крім того, Путін висунув умови Україні – демілітаризація та відмова від вступу до НАТО.

Теги:
#Росія #ООН #Війна #Донбас
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