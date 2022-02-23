Укр

Генсек ООН четко высказался по армии России на Донбассе

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Заседание ООН Новость обновлена 23 февраля 2022, 11:04
Заседание ООН

Россию вновь призвали одуматься и перестать стрелять на Донбассе

В ООН выразили свою четкую позицию по войскам России на оккупированном Донбассе. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что армия, размещенная на территории Донецкой и Луганской областей без разрешения Украины, не является миротворческой.

Заявление обнародовали на сайте Организации объединенных наций.

Гутерриш признался, что его беспокоит то, как сегодня искажают концепцию миротворчества.

"Я горжусь достижениями миротворческих операций ООН, во время которых так много "Голубых шлемов" пожертвовали своей жизнью, чтобы защитить гражданское население, — признается генсек — Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются беспристрастными миротворцами. Они совсем не миротворцы".

В ООН также едины во мнении, что "признание" Россией так называемых "ЛНР" и "ДНР" — прямое нарушение суверенитета Украины и уничтожение Минских договоренностей. Они призывают РФ одуматься и прекратить огонь на Донбассе.

Напомним, президент России Владимир Путин признал "ДНР" и "ЛНР", после чего заявил, что "Минских договоренностей больше не существует". Это произошло после того, как к Путину непосредственно обратились руководители боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Этому предшествовали многочисленные провокации со стороны оккупантов, а также начало подлинной депортации мирного населения на территорию России.

Кроме того, Путин выдвинул условия Украине – демилитаризация и отказ от вступления в НАТО.

Теги:
#Россия #ООН #Война #Донбасс
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