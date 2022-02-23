Боевой генерал рассказал, что не так с указом Зеленского о чрезвычайном положении

Нардеп объяснил, когда нужно вводить чрезвычайное положение, а когда военное.

В среду, 23 февраля, стало известно, что СНБО поддержал введение чрезвычайного положения, решение за Верховной Радой.

Боевой генерал, народный депутат Михаил Забродский рассказал в комментарии "Телеграфу", в чем разница между военным и чрезвычайным положением.

"Вопрос военное или чрезвычайное — более академический, а не практический, потому что чрезвычайное положение вводится внутреннего характера, например, техногенных катастроф или массовых беспорядков. В условиях отпора вооруженной агрессии вводится военное положение. К президентскому проекту указа возникает много вопросов, несмотря на название о чрезвычайном положении, включены многие положения именно из закона о военном положении.

К примеру, ограничение деятельности политических партий, изъятие зарегистрированного оружия, то есть вернуть все в исходное положение от того, что мы проголосовали (закон о свободном владении оружием в первом чтении). Есть некоторые противоречия, но я думаю, еще есть время исправить все".

На вопрос, будет ли масштабное вторжение нардеп ответил, что "к сожалению, вероятность такого развития событий достаточно высока и мы должны не гадать будет или нет, а готовиться".

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Подробнее о том, что такое режим ЧП читайте в нашем материале: "Что такое чрезвычайное положение и чем отличается от военного: список ограничений".

Напомним, на фоне ужесточения российской агрессии президент Владимир Зеленский объявил призыв резервистов. В Службе по связям с общественностью Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины разъяснили, кого коснется этот приказ.