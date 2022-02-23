"Россияне дрейфят": полковник открыл, почему откладывается массированная атака на Донбассе

Полковник оценил силы русской армии для наступления на Украину и определил основные проблемы Москвы

Россияне боятся прямого столкновения с армией Вооруженных сил Украины, ведь она систематически осваивает современные методики и получает новое мощное вооружение от партнеров.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов.

По словам эксперта, шансы победить в войне с Украиной, особенно в момент блицкриги, в настоящее время у Российской Федерации достаточно скудны, однако выйти из этой схватки побежденным для российского лидера Владимира Путина равносильно политической, или даже физической смерти.

Жданов убежден, что, в случае полномасштабного вторжения на украинские территории, армия Украины будет отвечать мощно, поэтому "заехать, как в 2014 году, верхом на броне с закрашенными опознавательными знаками, с криками-улюлюканием "бей укропов!" Путин точно не сможет и живыми после этой схватки вернутся немногие.

В пример того, что, как только начинаются массированные военные стычки, россияне дрейфят, полковник запаса приводит события в Сирии, где американцы буквально "покрошили" российскую армию с помощью современного вооружения, а РФ, в свою очередь, практически перестала вести активные боевые действия.

Сейчас они пытаются привлечь на помощь белорусов, однако те "отбрыкиваются".

Читайте также: Категория Блоги/мнения Путин отжимает себе Беларусь, и Лукашенко тут не жертва, а соучастник Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко прокомментировал ситуацию с продолжением военных учений России и Беларуси.

Что касается вопроса, когда все же может начаться полномасштабная атака на Донбассе со стороны страны-агрессора, Жданов заявил, что "это не дело ближайших дней". По его экспертным убеждениям, если и Россия решится на войну с Украиной, то это произойдет через несколько недель, или даже месяцев, ведь сегодня атаковать РФ армию ВСУ нечем.

"То, что собирают народ с улиц, дает нам отсрочку. Этот народ с улиц надо, как минимум, переодеть, как максимум – научить, хотя бы, пользоваться автоматом. Так что завтра их в бой не пошлют. Надо же как-то доказать необходимость этого самого боя. Иначе народ начнет разбегаться. Особенно, когда реально запахнет "жареным".", — сказал военный эксперт.

Кроме того, он добавил, что жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей "взрослые и не глупые мужики", четко осознающие, что россияне будут стоять за их спиной, а пули придется ловить именно им.

Подробнее ознакомиться с позицией военного эксперта можно в материале "Телеграфа": "Русский мир" решил "сожрать" мужчин Донбасса: полковник оценил возможность великой войны

Также напомним, как один из участников грузино-абхазской и грузино-российской войны анонимно рассказал, возможна ли сейчас новая полномасштабная война, а также назвал способ, который может помочь остановить российского лидера от дальнейшего продвижения на украинские территории.