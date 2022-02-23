"Россияне дрейфят": полковник открыл, почему откладывается массированная атака на Донбассе
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Полковник оценил силы русской армии для наступления на Украину и определил основные проблемы Москвы
Россияне боятся прямого столкновения с армией Вооруженных сил Украины, ведь она систематически осваивает современные методики и получает новое мощное вооружение от партнеров.
Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов.
По словам эксперта, шансы победить в войне с Украиной, особенно в момент блицкриги, в настоящее время у Российской Федерации достаточно скудны, однако выйти из этой схватки побежденным для российского лидера Владимира Путина равносильно политической, или даже физической смерти.
Жданов убежден, что, в случае полномасштабного вторжения на украинские территории, армия Украины будет отвечать мощно, поэтому "заехать, как в 2014 году, верхом на броне с закрашенными опознавательными знаками, с криками-улюлюканием "бей укропов!" Путин точно не сможет и живыми после этой схватки вернутся немногие.
В пример того, что, как только начинаются массированные военные стычки, россияне дрейфят, полковник запаса приводит события в Сирии, где американцы буквально "покрошили" российскую армию с помощью современного вооружения, а РФ, в свою очередь, практически перестала вести активные боевые действия.
Сейчас они пытаются привлечь на помощь белорусов, однако те "отбрыкиваются".
Что касается вопроса, когда все же может начаться полномасштабная атака на Донбассе со стороны страны-агрессора, Жданов заявил, что "это не дело ближайших дней". По его экспертным убеждениям, если и Россия решится на войну с Украиной, то это произойдет через несколько недель, или даже месяцев, ведь сегодня атаковать РФ армию ВСУ нечем.
"То, что собирают народ с улиц, дает нам отсрочку. Этот народ с улиц надо, как минимум, переодеть, как максимум – научить, хотя бы, пользоваться автоматом. Так что завтра их в бой не пошлют. Надо же как-то доказать необходимость этого самого боя. Иначе народ начнет разбегаться. Особенно, когда реально запахнет "жареным".", — сказал военный эксперт.
Кроме того, он добавил, что жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей "взрослые и не глупые мужики", четко осознающие, что россияне будут стоять за их спиной, а пули придется ловить именно им.
Подробнее ознакомиться с позицией военного эксперта можно в материале "Телеграфа": "Русский мир" решил "сожрать" мужчин Донбасса: полковник оценил возможность великой войны
Также напомним, как один из участников грузино-абхазской и грузино-российской войны анонимно рассказал, возможна ли сейчас новая полномасштабная война, а также назвал способ, который может помочь остановить российского лидера от дальнейшего продвижения на украинские территории.
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