"Русский мир" решил "пожрать" мужчин Донбасса: полковник оценил возможность большой войны

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил, хватит ли сил России для блицкрига, когда она может пойти в наступление, и какие проблемы есть в Кремле

Россия целенаправленно двигается к "большой войне". Российский президент Владимир Путин не просто признал "ДНР" и "ЛНР", но и заявил, что сделал это в рамках Донецкой и Луганской областей.

Об этом уже говорят главари оккупационных режимов, намекая на необходимость расширения территории ОРДЛО. В псевдореспубликах фиксируются колонны российской военной техники, а Путин выставляет всё новые ультиматумы.

Он настаивает не только на прямых переговорах Киева с Донецком и Луганском, но и на отказе Украины от курса в НАТО, признании "волеизъявления людей, живущих в Севастополе и в Крыму", "демилитаризации Украины". Альтернатива, похоже, одна – война.

"Телеграф" обсудил с военным экспертом, полковником запаса Олегом Ждановым, действия России, вероятность войны и возможное развитие событий.

"Русский мир" решил пожрать всех мужчин ОРДЛО

– Путин продолжает обострять. О чем говорят его последние ультимативные заявления? Это шантаж или реальное неофициальное объявление войны?

– И то, и другое. Путин создает максимальные угрозы большой войны. Этим шантажирует и Украину, и Запад. Видимо, он понял, что с США и Европой тяжело бодаться, потому что во главе коллективного Запада стоит Байден. И благодаря агрессивным действиям Путина, Байден консолидировал весь Запад вокруг себя. И как сказал во время очередного обращения, сейчас у них полный консенсус по ситуации вокруг российско-украинского конфликта и его обострения.

Понимая, что в таких условиях тягаться с Западом невозможно, Путин переключается, как он считает, на более слабое звено – на Украину. И ультиматум выдвигает уже не только Западу, но и непосредственно нам. Что Украина должна сделать то-то, иначе… Фактически получается – иначе война. Причем война сперва руками "народных республик", бьющихся за свои "полные границы" – в рамках Луганской и Донецкой областей.

– Как именно это будет выглядеть?

– Сценарий уже понятен. И запущен. Россия устами своих марионеток – Пушилина ("глава" псевдореспублики "ДНР") и Пасечника (как бы руководит квазиобразованием "ЛНР") объявила мобилизацию местного населения. Сейчас "отмобилизуют" мужчин от 18 до 55, а то и всех остальных под "соусом" – всё для фронта, всё для победы. Повестки приносят на работу, людей хватают прямо на улице – и тащат в мобилизационные пункты. Соответствующих постов и видео полно в соцсетях. Причем по ту сторону линии разграничения – истерика! Жены, дети, родители, недавно радующиеся "русскому миру", верящие в сказки роспропаганды о том, что все обстрелы по мирным – "это злые укры" – столкнулись с реальностью. С хищным оскалом этого самого "русского мира", который решил пожрать всех их мужчин.

Россияне дадут жителям ОРДЛО в руки автоматы – и погонят впереди себя, как стадо, на наши позиции. Будут создавать иллюзию того, что у нас "гражданская война", что мы стреляем в своих. Хоть фактически, если эти граждане взяли автоматы и идут воевать против своей же страны – какие они граждане этой страны? Какая это "гражданская война"?

Но РФ будет действовать именно так. Следуя завету Путина, который в 2014-м на одной из пресс-конференций откровенно сказал: мы поставим впереди женщин и детей, а сами будем стоять сзади. Так они и действуют на Донбассе. Женщин и детей расстреливают в жилых кварталах, обвиняя в этом ВСУ. А мужчин, которые вчера еще работали на заводах и в шахтах, имели какой-то небольшой бизнес, – гонят в атаку. А российская армия традиционно будет стоять за спинами гражданского населения – и пытаться "победить" в этой непростой войне именно так.

– Известно, что под эту мобилизацию гребут обычных – гражданских. Всех. Скопом. И если они, действительно, будут брошены в атаку, их же – тупо перебьют. И это еще больше настроит против нас жителей ОРДЛО. Получается, Путин их фактически вяжет кровью, как своих приспешников на недавнем заседании Совбеза, где они, заикаясь, высказывались за необходимость признания "ДНР" и "ЛНР"?

– Да, конечно. Россия, как всегда, поступает низко, подло. Мы вынуждены будем открывать огонь. А для кремлевских безумцев эти люди, которых они якобы защищают, попросту "пушечное мясо". Так было, есть и будет. А если мы не дадим отпор – россияне будут убивать нас. Тем более, что информация о "расстрельный списках" украинских патриотов, составленных российскими спецслужбами, думаю, соответствует действительности. Россия в Крыму до сих пор проводит зачистки. И на материковой Украине – тем более будет это делать, чтобы убрать всех нелояльных. Иначе не удержит территории, даже, если сможет их захватить. Но в России всегда действовал девиз – всё для победы, вплоть до предательства.

Как только начинаются серьезные бои – россияне дрейфят

– Складывается впечатление, что россияне боятся прямого боестолкновения с ВСУ…

– Так и есть. Потому что мы реально имеем опыт, осваиваем современные методики, партнеры помогают нам современным вооружением. И шанс победить, особенно в блицкриге, как мечтает Путин, на сегодняшний день у РФ мизерны. А проиграть в этой схватке для Путина – это политическая (а, возможно, и физическая) смерть. Он не может себе позволить увязнуть в позиционной войне. Пойдут значительные потери. Мы же будем отвечать – и отвечать мощно. Заехать, как в 2014 году, верхом на броне с закрашенными опознавательными знаками, с криками-улюлюканьем "бей укропов!" они смогут. А вот живыми вернутся не многие.

Как только начинаются серьезные бои – россияне дрейфят. Посмотрите на то, что происходит в Сирии. Как только американцы покрошили россиян с помощью современного вооружения, РФ практически перестала вести там активные боевые действия. Сидят на базе, как мыши. Сейчас белорусов тянут туда – на подмогу. Те отбрыкиваются.

– Когда может начаться массированная атака противника на Донбассе?

– Я не считаю, что это дело ближайших дней, как думают некоторые. Скорее речь идет о неделях, а то и паре-тройке месяцев. Сейчас РФ нечем, некем атаковать. То, что собирают народ с улиц, дает нам отсрочку. Этот народ с улиц надо, как минимум переодеть, как максимум – научить, хотя бы, пользоваться автоматом. Так что завтра их в бой не пошлют. Надо же еще как-то обосновать необходимость этого самого боя. Иначе народ начнет разбегаться. Особенно, когда реально запахнет "жареным". Жители оккупированных территорий, взрослые мужики, они ведь тоже не дураки. И понимают, что русские будут стоять за их спиной, а пули будут ловить они, призвавшие на свою голову этот безумный "русский мир".

– То есть, у самих этих людей, еще недавно кричавших "Путин, приди!" может поменяться идеология? Открыться глаза на реальную картину?

– Не у всех, но у многих. Особенно, когда их повезут на передовую. Когда они в полной мере почувствуют, что их используют, как стадо баранов. Вот там-то у них может произойти прозрение. На последнем этапе. Оружие против РФ они вряд ли развернут, а вот пытаться сбежать с поля боя – могут. И это тоже будут жертвы. Ведь по законам военного времени их начнут убивать те, кто стоит за их спиной. Их так называемые "защитники". Фактически, Россия в этой ситуации будет выступать в роли сталинского загранотряда. Когда шаг в сторону – побег, прыжок на месте – провокация. Россияне будут стоять сзади жителей оккупированной части Донбасса – с пулеметами. Они же прекрасно понимают, что процент желающих повоевать с "укропами" там – минимальный. Кто хотел – уже повоевал. И, скорее всего, давно отчалил на тот свет

По мнению Путина, терять уже нечего

– А сами российские солдаты как могут быть настроены?

– То, что генералы рвутся в бой за орденами и победами – это один вопрос. А насколько солдаты хотят – совсем другое. Они уже почти два месяца сидят то в холоде, то в грязюке на полигонах. Если верить российским соцсетям, там проблемы с поставками горячей пищи, с обогревом личного состава. Солдатня жжет солярку, чем и греется.

А если верить белорусским соцсетям, там вообще настроения упаднические. Среди завезенной туда "на учения" российской военщины практически нет солдат славянской внешности. Основная масса – это буряты, чуваши. Народы, населяющие Заполярье. Ведь РФ перебросила в Беларусь практически весь служивый Дальневосточный округ. Я даже предположил, что тем самым РФ освобождает на Дальнем Востоке место для Китая.

Также, опять же, согласно соцсетям, в Беларуси со стороны российских военнослужащих процветает пьянство, мародерство и бартерная продажа военно-технического имущества. Меняют солярку на самогон. По этому поводу в Беларуси – всплеск самогоноварения. Якобы можно на самогон даже автомат выменять…

– Есть ли риск атаки россиян (возможно, вместе с белорусами) со стороны Беларуси?

– Сейчас более-менее вырисовывается картина российской стратегии. Скорее всего, они начинают наступление на Донбассе за "освобождение" территорий "республик" в пределах Луганской и Донецкой областей. Гонят вперед это мобилизованное "стадо" с российскими кадровыми военными за спиной. Одновременно армия РФ наносит три удара. С Беларуси (на Киев), с Белгородской области РФ (на Харьков) и с моря – на Мариуполь или (и) Одессу.

И тогда ВСУ придется растягиваться на всю страну. На четыре направления, а то и более.

Но это очень сложный вариант и для РФ. Они не готовы к затяжной войне. Лишь к блицкригу, судя по запасам и резервам. Думают, что Украина быстро сдастся.

Я не вижу на данный момент достаточного для долгосрочного вторжения сил и средств.

Да, Путин подписал указ о проведении сборов с резервистами. Но это – ежегодный указ. Посмотрим, что там будет за численность. Опять же, пока их соберут, пока переоденут и поставят в строй… Да, они могут быть задействованы в операции. Но это точно не в краткосрочной перспективе.

– Если атаку со стороны оккупированной части Донбасса можно подвести под более чем условное "освобождение своих территорий", "ответ на провокации" и прочий бред, то чем Кремль аргументирует вторжение со стороны РФ или Беларуси?

– А Россия и не будет особо заморачиваться с аргументацией. Она уходит в глухую оборону. По мнению Путина, терять уже нечего. Они – за "русский мир", за господство России на мировой арене. Но как условный "аргумент" могут использовать самообстрелы (типа Украина напала первой). И, конечное, любимое путинское – "в 2014-м в Украине произошел государственный переворот, к власти пришла хунта и националисты, всё под внешним управлением, вот-вот там появятся войска и базы НАТО". А потому надо "освобождать братский народ от НАТОвского ига".

Россия будет бить по жилым кварталам

– Готовы ли мы отражать атаку России?

– Да, мы готовы. И сейчас принято абсолютно правильное решение Зеленским о призыве оперативного резерва первой очереди. Главная задача этих людей – укомплектовать воинские части до штата военного времени. Это сделает воинскую часть максимально боеготовой к выполнению задач по назначение. То есть – к ведению войны.

Оперативный резерв – это, образно говоря, те, кто вчера уволился. Их не надо особо готовить. Их надо просто призвать, обмундировать и поставить в строй. Они, как я понимаю, уже приписаны к частям. Куда сразу и поедут.

Так что это – абсолютно верный шаг. Как и увеличение бюджета на оборону.

Похоже, наконец, на Банковой начали делать правильные вещи в ракурсе российско-украинской войны. Такое впечатление, что подвинули Ермака с его командой и, наконец, у Зеленского появились светлые мысли в голове.

– Известно, что в Украине – проблемы с противовоздушной и противоракетной обороной. Что делать, если Россия пустит в ход ракеты и самолеты?

– Защищаться всем, что есть, и надеяться на помощь союзников. А Россия, если решится на открытый вооруженный конфликт, конечно, пустит в ход и ракеты, и самолеты. По сути, РФ иначе и воевать не умеет. Опыт всех конфликтов, где она участвовала, это доказывает. Россия тупо применяет тактику 60-х годов, которую разработали американцы во Вьетнаме. Речь о тактике "выжженной земли", когда сперва идет нанесение массированных авиационно-ракетных ударов, а потом – "зачистка" местности мотострелковыми и воздушно-десантными подразделениями.

Так было в грузинском Цхинвали, так было в Грозном во время второй чеченской войны.

Как я понимаю, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на недавней встрече с американским президентом Джо Байденом обговаривал эти вопросы. Включая закрытие нашего неба и предоставление Украине систем ПВО и противоракетной обороны.

– Что значит – закрытие неба?

– Обычно, когда возникает кризисная ситуация или вооруженный конфликт, государство может объявить свое небо зоной без полетов. То есть, в воздушном пространстве запрещено появляться любым летательным средствам, в том числе нашим. Небо – закрыто. Это могло бы дать нам какую-то фору. Но Россия – безбашенная страна, она не будет соблюдать никаких правил. Тем более, что без авиации никуда не продвинется. Потому надеяться на то, что мы объявим наше небо бесполетной зоной, а агрессор с этим согласится, не приходится.

Впрочем, с российской авиацией мы можем более-менее бодаться. Система ПВО у нас хоть и старая, советская, но рабочая. Она, по сути, является ровесницей российских самолетов. Авиация РФ, несмотря на определенную модернизацию, вполне "сбиваема" нашими системами С-300, С-200, С-125, "Буками". Так что по авиации противника мы можем нанести ощутимые удары, при которых эффективность применения тех же бомбардировщиков будет минимальна.

А вот с противоракетной обороной у нас – беда. Было бы идеально, чтобы США подкинули нам пару комплексов "Пэтриот" (именно в противоракетном исполнении) или других подобных систем.

– Если Россия будет пытаться представить атаку на Украину как "освобождение братского народа от властвующей марионеточной хунты" – как она объяснит ракетно-бомбовые удары по городам, по мирным жителям?

– В этом и парадокс России. Она не будет ничего объяснять. И будет бить по жилым кварталам. Рассказывая потом, что это сотворили сами украинцы. Я был в Грузии в 2011-м, через три года после войны. И местные жители рассказывали, что российские летчики бомбили всё подряд. Просто сбрасывали бомбы на жилые дома, расстреливали жилые дома – и улетали назад, докладывать о "выполнении боевого задания". При этом даже не искали военные гарнизоны армии Грузии, удар по которым и был тем самым "боевым заданием".

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Чекисты-бизнесмены могут убрать Путина

– Зачем Путину эта, по сути, самоубийственная миссия? Неужели в башнях Кремля нет понимания, что он губит и их, гробит Россию?

– Вы видели, как у Патрушева (глава Внешней разведки РФ) дрожали губы, как он бекал-мекал на Совбезе, где Путина "уговаривали" признать "донбасские республики"? А теперь наложите поведение Патрушева на остальную элиту вокруг Путина. Они боятся. И его, и последствий своих решений и действий. Так что есть там и понимание того, что они несутся в пропасть, и, думаю, попытки это как-то притормозить.

Очень похоже, что у Путина – проблемы с генералитетом. В России есть чекисты-бизнесмены, а есть чекисты-генералы. И дело в том, что чекисты-бизнесмены – миллиардеры. У них есть самолеты, виллы, счета за границей и так далее. А чекисты-генералы, по сравнению с ними, нищие. Они воруют только на армии. И при обладании такой мощью как вооруженные силы, не имеют таких привилегий как миллиардеры. На армии в мирное время ведь много не наворуешь. То ли дело – на войне!

Чекисты-генералы хотят побед, признания и денег – и готовы идти в бой. И Путин, похоже, с трудом сдерживает эту военную свору от того, чтобы, очертя голову, ринуться "на Украину". Они хотят признания и побед. И я не удивлюсь, если на фоне нынешней конфронтации они сформируют военное правительство – и в России может появиться хунта. Как это было в Чили при Пиночете. А президент станет "карманным".

Они уже сформировали свою военную касту. И хотят крови.

Тогда как всякого рода роттенберги, тимченки и прочие чекисты-бизнесмены – против войны. Зачем? Деньги любят тишину. А их деньги сейчас стремительно тают, счета и имущество за границей обкладывают санкциями, а то и арестовывают. Оно им надо?

А генералы говорят – нам плевать на ваши миллиарды, мы свои хотим заработать, а потому идем за победой, сделаем себе на Украине славу, получим признание и звание Героя России, намолотим кучу бабла.

Но это – при условии победы. Они как-то не догоняют, что их могут разбить здесь, в Украине.

Вот в чем проблема России. В том, что она сегодня практически неуправляема. Там масса внутренних противоречий.

– И всё это может "рвануть"?

– Рано или поздно… Безусловно. Не исключено, что чекисты-бизнесмены, в конечном итоге, задушат где-то в коридорах Кремля своего "короля". Это же классика. Свита всегда может поменять короля. И тогда – король умер, да здравствует король! И этот новый король с чистого листа начинает отношения с Западом и Украиной.

Это очень хороший вариант не только для российской бизнес-элиты, но и для всех. Думаю, Вашингтон и Лондон именно поэтому вводят персональные санкции. Чтобы путинское окружение задумалось, что дороже – свихнувшийся Путин или их деньги.

Такой поворот решил бы многие проблемы. Не только наши, но и мировые.

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Кремль упорно не демонстрирует попыток мирного разрешения ситуации.

После того, как Украина отреагировала на признание "ЛДНР" желанием разорвать все дипломатические отношения с РФ, Москва, в свою очередь, отозвала всех своих дипломатов из Киева и других украинских городов.

Тем временем в США рассказали, против кого из РФ вводится первый пакет экономических ограничений, а также – что в целом ждет Россию, если она не перестанет атаковать Украину.

На фоне нагнетания обстановки Россией и новых санкций против нее, госсекретарь США Энтони Блинкен отменил встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая должна была состояться в Женеве 24 февраля. Это делает невозможным и дальнейшие переговоры по Украине президентов США и страны-агрессора Джо Байдена и Владимира Путина.