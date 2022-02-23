"Границы ДНР" и мобилизация: главарь боевиков сделал странные заявления

Отбирать тех, кто будет мобилизован, будут по-особому

Главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин высказал свое мнение о расширении территории "республик" до административных границ Донецкой и Луганской областей. Именно в таких "границах" Россия признала "независимость" псевдогосударств. Также для предприятий, работающих на оккупированной территории, ввели обязательную квоту по мобилизации.

Пушилин назвал желание боевиков занять всю территорию частично оккупированных украинских областей "восстановлением справедливости" и заявил, что хочет добиться этого мирным путем.

Что же касается мобилизации, то он "ради развития экономики" "разрешил" предприятиям оставить на месте только половину сотрудников призывного возраста (от 18 до 55 лет). Вторую половину "обязаны предоставить на мобилизацию". Причем выбор возложили на руководство предприятий — по степени важности должностей.

Главарь боевиков также рассказал про войска РФ на Донбассе — он отрицает их присутствие, отметив при этом, что в будущем "они могут там появиться".

Напомним, после объявления о массовой эвакуации из ОРДЛО и начала проведения всеобщей мобилизации в оккупированных регионах, в сети появились видео с тем, как в Донецк заходит военная техника без возможности идентификации.

При этом официально (по российским законам) техника РФ на временно оккупированную часть Донбасса войти может — Путину это разрешили сделать депутаты Совета Федерации.