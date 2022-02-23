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"Кордони ДНР" та мобілізація: ватажок бойовиків зробив дивні заяви

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Денис Пушилін Новина оновлена 23 лютого 2022, 15:43
Денис Пушилін

Відбирати тих, хто буде мобілізований, будуть по-особливому

Ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін висловив свою думку про розширення території "республік" до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Саме в таких "кордонах" Росія визнала "незалежність" псевдодержав. Також для підприємств, що працюють на окупованій території, запровадили обов’язкову квоту щодо мобілізації.

Пушилін назвав бажання бойовиків зайняти всю територію частково окупованих українських областей "відновленням справедливості" і заявив, що хоче досягти цього мирним шляхом.

Що ж до мобілізації, то він "заради розвитку економіки" "дозволив" підприємствам залишити на місці лише половину співробітників призовного віку (від 18 до 55 років). Другу половину зобов’язані надати на мобілізацію. Причому вибір поклали на керівництво підприємств за ступенем важливості посад.

Ватажок бойовиків також розповів про війська РФ на Донбасі — він заперечує їхню присутність, зазначивши при цьому, що в майбутньому "вони можуть там з’явитися".

Нагадаємо, після оголошення про масову евакуацію з ОРДЛО та початку проведення загальної мобілізації в окупованих регіонах, у мережі з’явилися відео з тим, як до Донецька заходить військова техніка без можливості ідентифікації.

При цьому офіційно (за російськими законами) техніка РФ на тимчасово окуповану частину Донбасу може увійти — Путіну це дозволили зробити члени Ради Федерації.

Теги:
#Бойовики #Донбас #ОРДЛО
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