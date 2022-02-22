Война неизбежна, но...: назван способ остановить Путина от дальнейшего продвижения в Украину

Военный из Грузии считает, что РФ атакует Украину ракетами и самолетами

После указа президента страны-агрессора Владимира Путина о признании "независимости" так называемых "народных республик" Донбасса многие украинцы с тревогой читают новости с целью найти ответ на вопрос: будет ли полномасштабное вторжение России в Украину. Увы, ситуация напоминает Грузию в 1993 и 2008 годах. И один из участников грузино-абхазской и грузино-российской войны анонимно рассказал "Телеграфу", возможна ли сейчас новая полномасштабная война.

Наш собеседник считает, что, судя по сходству сценариев в Грузии и на Донбассе, война с РФ неизбежна. Впрочем, есть все же некоторые отличия в поведении российских чиновников тогда и сейчас. К примеру, "независимость" Южной Осетии Россия признала после войны с Грузией, а не до.

"Сейчас на границе с Украиной около 200 тысяч человек, более полусотни боевых самолетов, 48 ракетных комплексов "Искандер" с 480 ракетами, большое количество бронетехники. Все это было пригнано к границе не для того, чтобы быть возвращенным назад после признания "независимости" "ЛДНР" и подписания с ними договора о взаимопомощи", — уверен военный.

Имея большой боевой опыт мужчина полагает, что сценарий вторжения может быть таким.

"200 тысяч российских военнослужащих на границе – это сборная команда из срочников, контрактников, частей Росгвардии, в которой реальный боевой опыт имеют в лучшем случае 20-30 тысяч человек. Наземным частям ВСУ вполне по силам противостоять им и потому Россия будет делать ставку на авиацию и ракетные комплексы "Искандер" — удары по железнодорожным станциям, аэродромам, мостам, электростанциям, объектам гражданской инфраструктуры. Все будет направлено на завоевание господства в воздухе и создание паники среди мирного населения", — считает наш собеседник.

Он полагает, что далее в атаку рванут наземные силы, с потерями которых россияне считаться не станут. А единственное спасение для Украины, по словам военного, — закрыть небо для росавиации и ракет.

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Напомним, на территории оккупированных восточных регионов Украины уже заметили тяжелое вооружение.