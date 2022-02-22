Війна неминуча, але...: названо спосіб зупинити Путіна від подальшого просування в Україну

Військовий із Грузії вважає, що РФ атакує Україну ракетами та літаками

Після указу президента країни-агресора Володимира Путіна про визнання "незалежності" так званих "народних республік" Донбасу багато українців із тривогою читають новини з метою знайти відповідь на запитання: чи буде повномасштабне вторгнення Росії в Україну. На жаль, ситуація нагадує Грузію у 1993 та 2008 роках. І один із учасників грузино-абхазької та грузино-російської війни анонімно розповів "Телеграфу", чи можлива зараз нова повномасштабна війна.

Наш співрозмовник вважає, що, судячи з подібності сценаріїв у Грузії та на Донбасі, війна з РФ неминуча. Втім, є все ж таки деякі відмінності в поведінці російських чиновників тоді і зараз. Наприклад, "незалежність" Південної Осетії Росія визнала після війни з Грузією, а не до.

"Зараз на кордоні з Україною близько 200 тисяч людей, понад півсотні бойових літаків, 48 ракетних комплексів "Іскандер" із 480 ракетами, велика кількість бронетехніки. Все це було пригнано до кордону не для того, щоб бути повернутим назад після визнання "незалежності" "ЛДНР" та підписання з ними договору про взаємодопомогу", — упевнений військовий.

Маючи великий бойовий досвід, чоловік вважає, що сценарій вторгнення може бути таким.

"200 тисяч російських військовослужбовців на кордоні – це збірна команда із терміновиків, контрактників, частин Росгвардії, в якій реальний бойовий досвід мають у кращому разі 20-30 тисяч людей. Наземним частинам ЗСУ цілком під силу протистояти їм і тому Росія робитиме ставку на авіацію та ракетні комплекси "Іскандер" — удари по залізничних станціях, аеродромах, мостах, електростанціях, об’єктах цивільної інфраструктури. Все буде спрямоване на завоювання панування у повітрі та створення паніки серед мирного населення", — вважає співрозмовник.

Він вважає, що надалі в атаку рвонуть наземні сили, з втратами яких росіяни рахуватися не стануть. А єдиний порятунок для України, за словами військового, – закрити небо для росавіації та ракет.

Повну версію статті "Російським довіряти не можна": чим Донбас нагадує Грузію-2008 і чи чекати на велику війну з РФ" читайте за посиланням.

Нагадаємо, на території окупованих східних регіонів України вже помітили тяжке озброєння.