"Росіяни дрейфлять": полковник відкрив, чому відкладається масована атака на Донбасі

Полковник оцінив сили російської армії для наступу на Україну та визначив основні проблеми Москви

Росіяни бояться прямого зіткнення з армією Збройних сил України, адже вона систематично освоює сучасні методики та отримує нове потужне озброєння від партнерів.

Про це у коментарі "Телеграфу" заявив військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов.

За словами експерта, шансів перемогти у війні з Україною, особливо у момент бліцкризи на даний час у Російської Федерації досить мізерні, проте вийти з цієї сутички переможеним для російського лідера Володимира Путіна рівносильно політичній, або навіть фізичній смерті.

Жданов переконаний, що, у випадку повномасштабного вторгнення на українські території, армія України відповідатиме потужно, тому "заїхати, як у 2014 році, верхи на броні із зафарбованими розпізнавальними знаками, з криками-улюлюканням "бий кропів!" Путін точно не зможе і живими у цій сутичці повернеться мало хто.

У приклад того, що, як тільки починаються масовані військові сутички, росіяни дрейфлять, полковник запасу наводить події у Сирії, де американці буквально "покришили" російську армію за допомогою сучасного озброєння, а РФ, своєю чергою, практично перестала вести активні бойові дії.

Зараз вони намагаються залучити на допомогу білорусів, проте ті "відбрикуються".

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Що стосується питання, коли все ж може розпочатись повномасштабна атака на Донбасі з боку країни-агресора, то Жданов заявив, що "це не справа найближчих днів". За його експертними переконаннями, якщо й Росія наважиться на війну з Україною, то це станеться через кілька тижнів, або навіть місяців, адже на сьогодні атакувати РФ армію ЗСУ нічим.

"Те, що збирають народ із вулиць, дає нам відстрочку. Цей народ із вулиць треба, як мінімум, переодягнути, як максимум – навчити, хоча б, користуватися автоматом. Тож завтра їх у бій не пошлють. Треба ж ще якось довести необхідність цього самого бою. Інакше народ почне розбігатися. Особливо, коли реально запахне "смаженим".", — сказав військовий експерт.

Окрім того, він додав, що жителі окупованих територій Донецької та Луганської областей "дорослі й не дурні мужики", які чітко усвідомлюють, що росіяни стоятимуть за їхньою спиною, а кулі доведеться ловити саме їм.

Детальніше ознайомитися з позицією військового експерта можна у матеріалі "Телеграфу": "Російський світ" вирішив "зжерти" чоловіків Донбасу: полковник оцінив можливість великої війни"

Також нагадаємо, як один із учасників грузино-абхазької та грузино-російської війни анонімно розповів, чи можлива наразі нова повномасштабна війна, а також назвав спосіб, який може допомогти зупинити російського лідера від подальшого просування на українські території.