Бежать должен только Путин: украинские нардепы не планируют покидать Киев (видео)

Нардепы уже проголосовали за введение военного положения в Украине.

Под стенами Верховной Рады в четверг, 24 февраля, после того как президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции против Украины, собрались украинские народные депутаты. Большинство из них утверждает, что останется в столице и никуда уезжать не планирует.

Об этом в комментарии корреспонденту "Телеграфа" сообщили нардепы от "Европейской солидарности".

В частности, глава фракции Ирина Геращенко подчеркнула, что бежать из Украины должен только Владимир Путин, а не украинские граждане.

"Депутаты Верховной Рады Украины все на работе и мы будем на нашем фронте защищать страну. Украина будет. Все будет. Бежать должен только наш враг — убийца, Путлер, Гитлер и фашист", — заявила Ирина Геращенко

Между тем на заседании Верховной Рады в четверг, 24 февраля, по состоянию на 8 утра уже зарегистрировались 282 народных избранника. Они проголосовали за введение военного положения в стране.

Количество нардепов в Раде по состоянию на 8 утра

А спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук с трибуны заявил, что народным депутатам запрещено уезжать из Киева.

"Кто уехал — тот предатель", — заявил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что массовая атака российских войск на Украину началась после видеообращения российского президента Владимира Путина по поводу введения войск на оккупированный Донбасс.

Также мы писали, что в некоторых крупных городах начались взрывы, а позже стало известно о пересечении украинской границы со стороны РФ не только в Донецкой и Луганской областях.