Тікати має тільки Путін: українські нардепи не планують покидати Київ (відео)

Нардепи вже проголосували за введення воєнного стану в Україні.

Під стінами Верховної Ради у четвер, 24 лютого, після того, як президент Росії Володимир Путін заявив про початок спеціальної військової операції проти України, зібралися українські народні депутати. Більшість з них переконує, що залишиться у столиці та нікуди виїжджати не планує.

Про це у коментарі кореспонденту "Телеграфу" повідомили нардепи від "Європейської солідарності".

Зокрема, голова фракції Ірина Геращенко наголосила, що тікати з України має тільки Володимир Путіна, а не українські громадяни.

"Депутати Верховної Ради України всі на роботі і ми будемо на нашому фронті захищати країну. Україна буде. Все буде. Тікати має тільки наш ворог — вбивця, Путлєр, Гітлер і фашист", — заявила Ірина Геращенко

Тим часом на засіданні Верховної Ради у четвер, 24 лютого, станом на 8 ранку вже зареєструвалися 282 народних обранці. Вони проголосували за введення воєнного стану в країні.

Кількість нардепів у Раді станом на 8 ранку

А спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук з трибуни заявив, що народним депутатам заборонено виїжджати з Києва.

"Хто поїхав — той зрадник", — заявив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що масова атака російських військ на Україну почалася після відеозвернення російського президента Володимира Путіна щодо введення військ на окупований Донбас.

Також ми писали, що в деяких великих містах почалися вибухи, а пізніше стало відомо про перетин українського кордону з боку РФ не лише на Донеччині та Луганщині.