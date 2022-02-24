Укр

"Принудить Россию к миру": Зеленский призвал мировых лидеров немедленно остановить Путина

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
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Владимир Зеленский Новость обновлена 24 февраля 2022, 08:56
Владимир Зеленский

Зеленский ведет переговоры с лидерами Европы и США

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Европы и США немедленно остановить российского президента Владимира Путина, который начал наступление на Украину 24 февраля.

Соответствующее обращение появилось в Твиттере президента.

"Поговорил с президентом Соединенных Штатов, Олафом Шольцем, президентом Евросовета, Анджеем Дудой, Борисом Джонсоном. Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Укораины! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру", — написал Зеленский в своем Твиттере.

Как сообщал "Телеграф", наступление на Украину началось 24 февраля со стороны России и Белоруссии. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ТОТ АР Крым.

На данный момент по всей территории Украины введено военное положение.

Очевидцы из многих украинских городов, в частности Киева, Одессы и Харькова, сообщают о взрывах и публикуют видеозаписи в социальных сетях.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мировую общественность остановить Владимира Путина после чего, как президент РФ заявил о начале войны против Украины и введении российской армии.

Теги:
#Россия #Путин #Война #Владимир Зеленский
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