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"Примусити Росію до миру": Зеленський закликав світових лідерів негайно зупинити Путіна

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Володимир Зеленський Новина оновлена 24 лютого 2022, 08:56
Володимир Зеленський

Зеленський веде переговори з лідерами Європи та США

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Європи та США негайно зупинити російського президента Володимира Путіна, який розпочав наступ на Україну 24 лютого.

Відповідне звернення з’явилося у Твіттері президента.

"Поговорив з президентом Сполучених Штатів, Олафом Шольцем, президентом Євроради, Анджеєм Дудою, Борисом Джонсоном. Закликаю негайно зупинити Путіна, війну проти України та світу! Будуємо антипутинську коаліцію. Негайні санкції, оборонна та фінпідтримка Укораїни! Закриття повітряного простору! Світ має примусити Росію до миру", — написав Зеленський у своєму Твіттері.

Як повідомляв "Телеграф", наступ на Україну розпочався 24 лютого з боку Росії та Білорусії. Це відбувається у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТІМ АР Крим.

На цей час по всій території України запроваджено воєнний стан.

Очевидці з багатьох українських міст, зокрема Києва, Одеси та Харкова, повідомляють про вибухи та публікують відеозаписи у соціальних мережах.

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світову спільноту зупинити Володимира Путіна після того, як президент РФ заявив про початок війни проти України та введення російської армії.

Теги:
#Росія #Путін #Війна #Володимир Зеленський
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