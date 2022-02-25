Дэвид Линч обратился к Путину: "Вся эта смерть и разрушение вернутся к вам"
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Режиссер встал на сторону Украины и попросил Путина прекратить атаку
Американский кинорежиссёр, обладатель "Оскара", сценарист и актёр Дэвид Линч обратился к президенту России Владимиру Путину, который открыто пошел с войной на Украину, и призвал его к спасению и миру. Ролик опубликован в Ютуб-канале Дэвида Линча 25 февраля.
Так, в небольшом видео он поднял тему полномасштабного вторжения России в Украину. Линч заявил, что хотел бы обратиться к Путину.
"Есть закон природы: жесткий и быстрый закон. Нет никаких лазеек, от него никуда не сбежишь. Этот закон: что посеешь, то и пожнешь", — начал звездный режиссер.
Затем Линч непосредственно выступил с обращением к российскому президенту.
"Прямо сейчас, мистер Путин, вы сеете смерть и разрушение. И виноваты в этом именно вы. Украинцы не атаковали вашу страну. Это вы ее сейчас атакуете. И вся эта смерть и разрушение вернется к вам", — говорит Дэвид Линч.
Он добавил, что "кино" и "шоу", в котором нам всем приходится сниматься, не будет продолжаться бесконечно.
Кроме того, Линч дал Путину совет.
"Мой вам совет: спасайтесь. Спасите украинцев, спасите мир. Помиритесь с соседями. Очнитесь!" – резюмировал Дэвид Линч.
Напомним, звезда Голливуда Тош Шенн во время войны в Украине, которую 24 февраля развязала Россия, продолжает оставаться в эпицентре событий. Американский актер и кинорежиссер намерен снять документальный фильм о происходящих событиях.
Ранее "Телеграф" писал, что на тему войны России с Украиной выступили уже немало известных персон, в том числе – популярных в российском информпространстве. Среди них Валерий Меладзе, Иван Ургант, Юрий Дудь.
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