Дэвид Линч обратился к Путину: "Вся эта смерть и разрушение вернутся к вам"

Режиссер встал на сторону Украины и попросил Путина прекратить атаку

Американский кинорежиссёр, обладатель "Оскара", сценарист и актёр Дэвид Линч обратился к президенту России Владимиру Путину, который открыто пошел с войной на Украину, и призвал его к спасению и миру. Ролик опубликован в Ютуб-канале Дэвида Линча 25 февраля.

Так, в небольшом видео он поднял тему полномасштабного вторжения России в Украину. Линч заявил, что хотел бы обратиться к Путину.

"Есть закон природы: жесткий и быстрый закон. Нет никаких лазеек, от него никуда не сбежишь. Этот закон: что посеешь, то и пожнешь", — начал звездный режиссер.

Затем Линч непосредственно выступил с обращением к российскому президенту.

"Прямо сейчас, мистер Путин, вы сеете смерть и разрушение. И виноваты в этом именно вы. Украинцы не атаковали вашу страну. Это вы ее сейчас атакуете. И вся эта смерть и разрушение вернется к вам", — говорит Дэвид Линч.

Он добавил, что "кино" и "шоу", в котором нам всем приходится сниматься, не будет продолжаться бесконечно.

Кроме того, Линч дал Путину совет.

"Мой вам совет: спасайтесь. Спасите украинцев, спасите мир. Помиритесь с соседями. Очнитесь!" – резюмировал Дэвид Линч.

Напомним, звезда Голливуда Тош Шенн во время войны в Украине, которую 24 февраля развязала Россия, продолжает оставаться в эпицентре событий. Американский актер и кинорежиссер намерен снять документальный фильм о происходящих событиях.

Ранее "Телеграф" писал, что на тему войны России с Украиной выступили уже немало известных персон, в том числе – популярных в российском информпространстве. Среди них Валерий Меладзе, Иван Ургант, Юрий Дудь.