Осталась только Венгрия: Кипр уже не против отключить Россию от SWIFT

Украинская дипломатия продолжает добиваться важных решений для защиты Украины.

Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Украинская дипломатия продолжает работать 24/7 и добиваться важных решений по защите Украины от российских захватчиков", — написал Кулеба в Twitter.

Отметим, ранее отключение России от платежной сети SWIFT поддержала Франция.

А 25 февраля идею отключения России от SWIFT поддержала Италия, хотя ранее ее правительство выступало против.

Вместе с тем ряд стран уже объявили о введении санкций против российского президента. Вслед за Британией, против президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова ввели персональные санкции в США.

В Европейском союзе в ночь на 26 февраля утвердили второй пакет санкций против России за ее вторжение в Украину.