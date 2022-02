"Безумный Влад становится ядерным": пятый день войны в Украине на обложках мировой прессы

Развязанная Россией война против Украины не исчезает с обложек прессы уже 5-й день.

Украина пятый день подряд оружием противостоит Российской Федерации, президент которой Владимир Путин 24 февраля объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса, однако по факту развязал войну.

Мировое сообщество внимательно следит за развитием событий в Украине и пытается сдержать российскую агрессию санкциями, однако Путин пошел еще дальше и решил шантажировать Запад ядерным оружием.

Пресса продолжает публиковать кадры войны в Украине, разбитую российскую армию и технику, протесты в мире в поддержку нашей страны. А утренние выпуски газет и журналов мира пестрят заголовками о Путине и его "ядерном шантаже".

Вот некоторые заголовки из обложек британской прессы за 28 февраля: "Путин выдвигает ядерную угрозу" (The Daily Telegraph), "Путин привел ядерные силы в боевую готовность" (The Times), "Украина ведет мирные переговоры, но Влад в ядерной готовности (Metro), "Будь смелым ради своей матери" (Mirror), "Безумный Влад становится ядерным" (The Sun), "Путин приводит ядерную силу в состояние повышенной готовности, поскольку негативная реакция растет" (The Guardian), "Свободный мир VS Путин" (Daily Express), "Безумнее коробки с лягушками" (Daily Star).

Напомним, что Вооруженные Силы Украины за неполных 5 дней войны с российскими оккупантами уничтожили сотни танков и бронетехники, десятки оружия, самолетов и вертолетов, а также тысячи человек живой силы врага. Еще сотни россиян в плену.

