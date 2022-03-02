Укр

"Политический труп": у Зеленского отреагировали на возможное "возвращение" Януковича

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Януковичу в Украине светит разве что тюремный срок Новость обновлена 02 марта 2022, 16:07
Януковичу в Украине светит разве что тюремный срок

Президента-беглеца украинцы ждут исключительно для того, чтобы наказать

В Офисе президента прокомментировали слухи о вероятной подготовке к возвращению в Украину предателя Родины Виктора Януковича. По мнению представителей властей, "политический труп" Януковича здесь больше никому не интересен.

Подробности сообщил советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк, передает "Телеграф".

По его словам, очень важно понимать, что любая попытка россии "воскресить" президента-беглеца для украинцев выглядит как еще одно непонимание нашего менталитета.

"Вообще ничего не понимают в Украине, — отметил чиновник. — Янукович — это же абсолютный "политический труп". Настолько давний аутсайдер с токсичной репутацией, что упоминание его фамилии звучит даже как-то вызывающе".

Михаил Подоляк предполагает, что если даже кремлевская пропаганда попытается сочинить очередную байку о "легитимности" Виктора Януковича, это вызовет лишь более массовое сопротивление Кремлю, чем это есть сейчас".

Представитель ОП добавляет, что такие решения, как и начало войны против Украины, является абсолютно бессмысленными. И вызывающими злость у населения.

К таким же персонажам, как Янукович, Подоляк относит сейчас председателя "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, который сбежал из-под домашнего ареста, и владельца пропагандистского канала "НАШ" Евгения Мураева. По словам чиновника, они абсолютно не совместимы с украинским контекстом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на действия российских оккупантов касаемо обстрелов жилых массивов в различных городах страны. По его словам, такое поведение недопустимо и бесчеловечно.

Теги:
#Украина #Виктор Янукович #Россия #Война #Михаил Подоляк
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