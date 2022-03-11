Быстрая победа ВСУ не выгодна США: почему Байден позволяет путину бомбить Украину

Украинцы справедливо недовольны помощью Запада, но без нее было бы еще хуже

Украина с первого дня войны требует от НАТО закрыть наше воздушное пространство, однако Альянс во главе с США отказывается это делать, давая российской армии возможность уничтожать мирные города Украины и сотнями убивать гражданское население. Несмотря на бравадные заявления ряда украинских депутатов, нам так и не передали обещанные польские истребители Миг-29, а также не предоставили мощные средства противовоздушной и противоракетной обороны, самолеты.

По мнению ряда аналитиков, в первую очередь в Украине, такими действиями Запад по сути, подстегивает обезумевшего путина к продолжению агрессии. Почему так происходит – и пойдет ли мир на более радикальные шаги, чтобы остановить обезумившую Россию? "Телеграф" разбирал ситуацию с экспертами.

Запад наблюдает, как Украина воюет

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что на закрытие неба Запад не пойдет.

"Они боятся, как огня, разрастания путинской агрессии, – поясняет эксперт. – Показателен в этом смысле пример с самолетами, которые Польша хотела передать украинской армии руками США. Мы видим, как "футболят" эту тему игроки – Польша, Германия (должны были быть задействованы ее аэродромы), сами Штаты. То есть, даже на такое они идти не готовы. Не говоря уже о закрытии неба, что будет расцениваться Кремлем как втягивание в войну. Поэтому даже в предоставлении самолетов (по крайней мере, в краткосрочной перспективе) я очень сомневаюсь".

Запад, по словам Максима Яли, наблюдает, как Украина воюет. И его военная разведка (есть соответствующие сообщения в американских СМИ) не верит в то, что Украина сможет продержаться достаточно долго. Хоть предыдущие их прогнозы ВСУ и весь украинский народ уже опроверг. Когда западные аналитики давали сперва 72, а потом 96 часов на взятие россиянами всей Украины.

"На что Запад готов пойти? На постепенные санкции против окружения Путина, на предоставление нам новой гуманитарной помощи. Вице-президент США Камала Харрис уже заявила, что будут выделены дополнительные более 50 млрд долларов.

Да, нам будут поставлять "Джавелины", "Стингеры", возможно, другие виды вооружения. Но вряд ли речь пойдет о системах "Патриот" и прочих более серьезны системах ПРО", – прогнозирует политолог.

США будут неспеша выматывать россию

Максим Яли призывает понять, что с точки зрения стратегических интересов, как ни прискорбно нам это сознавать, США как главный игрок на геополитической карте мира и как наш главный союзник в противостоянии с РФ, не заинтересованы в нашей быстрой победе.

"Иначе бы администрация Байдена уже дала нам соответствующе вооружения. И действовала совсем иначе еще до начала открытой войны, до начала открытого вторжения РФ. Не эвакуировала свои посольства и не твердила постоянно о том, что Штаты не будут участвовать в этом конфликте, как они это называют, – поясняет эксперт. – США будут постепенно наматывать кишки рф на санкционный штык. Ослаблять Россию в стратегической перспективе – в военно-технической и экономической сфере. Но без резких шагов. Да, Штаты ввели эмбарго на поставки российской нефти, что является, пожалуй, самым серьезным шагом с точки зрения экономического ущерба агрессору. Но основные потребители российских энергоресурсов находятся в Евросоюзе. Это те же Германия, Австрия, которые не намерены вводить санкции против энергетического сектора рф. И глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель открытым текстом об этом говорит".

Так что, резюмирует Максим Яли, в интересах США – затяжная борьба, которая будет ослаблять РФ.

"Запад будет вводить новые санкции, но – понемногу. Нерезко. Ослабляя россиян на долгосрочную перспективу, – прогнозирует эксперт. – Чтобы в конечном итоге рф уже никогда не смогла восстановить свой, в первую очередь, военно-технический потенциал. Потому что без иностранных комплектующих даже хваленые ракеты "Калибр", "Искандер" и сверхзвуковое оружие "Кинжал" производить невозможно. То есть, фактически поставлен крест на их дальнейшем производстве. Я уж не говорю об автомобилестроении и других секторах экономики, которые зависят от тех же поставок процессоров, электроники и так далее".

Украина не проиграет, но на кону огромные жертвы

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник, считает, что украинская власть совершенно правильно актуализирует вопрос военной помощи нашей стране.

"Одно дело, когда мир декларирует поддержку – другое, что мы реально получили. И мы пока не получили от наших партнеров мощных средств ПВО, ПРО, самолетов, которые помогли бы нам сдержать агрессора, доминирующего в небе и фактически безнаказанно расстреливающего мирные города. И это плохо. Невозможно выиграть войну, если ты не контролируешь воздух, не можешь прикрыть себя от ударов с неба. Это подтвердила очередная фаза конфликта в Карабахе осенью 2020 года", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, если сейчас коллективный Запад не предоставит нам соответствующего вооружения в необходимом количестве, Украина всё равно не проиграет. Просто победа достанется нам ценой огромных жертв.

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"А вот Запад после этого уже не сможет обращаться к политике ценностей, – уверен Николай Мельник. – Потому что самой большой ценностью сейчас является именно Украина. И если нам не помогут выстоять – каждая страна, даже натовская, перестанет верить в коллективную безопасность. И это уничтожит западные демократические институции".

Эксперт подчеркивает, что недавно экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил абсолютно правильные вещи.

"По его словам, российская армия не может вести войну на истощение, санкции против РФ необходимо существенно усиливать, а Украину нужно обеспечить необходимым вооружением, в частности, системами противовоздушной, противоракетной обороны и авиацией, – отмечает Николай Мельник. – Я общался с Ходжесом в 2019-м. И тогда он говорил об угрозе со стороны рф в Балтийском и Черноморском регионах. И что единственный способ остановить агрессора — начать реально помогать Украине. К сожалению, НАТО так и не предоставило нам помощи в необходимом количестве, боясь раздразнить россию. Что в итоге лишь подтолкнуло путина к агрессии"

Отметим, что авторитетное американское издание WSJ опубликовало редакционную статью, где открыто заявило, что Джо Байден лично поставил крест на поставках польских Миг-29 в Украину, таким образом продемонстрировав слабость НАТО и дав путину понять, что тот может продолжать уничтожать Украину.