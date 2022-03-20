Оккупанты похитили еще одного украинского чиновника

Членом местного самоуправления он является уже в третий раз

В Энергордаре Запорожской области российские военные похитили первого заместителя мэра Ивана Самойдюка из-за отказа сотрудничать. С ним отсутствует связь с 19 марта, на работе он не появлялся, в каком состоянии находится — неизвестно.

Такая информация была озвучена городским председателем Энергодара Дмитрия Орлова.

Как написал чиновник, 20 марта местные власти получили подтверждение, что Самойдюк находится в плену российских нацистов. Таким образом, путинская армия пытается психологически давить на местное население, чтобы вынуждать их к сотрудничеству.

Орлов предупредил: такие действия только начало, и останавливаться захватчики не планируют. Он призвал всех быть максимально осторожными, особенно местных публичных лиц, откровенно выражающих свою позицию по поводу войны, устроенной россией.

Также мэр Энергодара призвал население выходить на митинги, чтобы показать, что судьба каждого украинца важна. Также это послужит сигналом для российских войск, что сотрудничать город все еще не собирается.

Добавим, что 58-летний Иван Самойдюк, похищенный россиянами, неоднократно являлся членом местного самоуправления. В 2012-м он полгода был секретарем Энергодарского городского совета, с октября 2014-го по декабрь 2015 года — первым заместителем городского головы. Вернулся на этот пост он 29 декабря 2020-го.

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Добавим, что пока еще неизвестна судьба минимум двух мэров украинских городков, которые находятся в российском плену. Это глава Большого Бурлюка Харьковской области Виктора Терещенко, а также городской голова Скадовска Александр Яковлев.