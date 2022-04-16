И тут фейк: западные СМИ раскрыли еще одну ложь россии насчет "Москвы"

На дно русский военный корабль ушел явно не из-за погодных условий

Российский ракетный флагман "Москва", который ушел на дно вместе со своим капитаном, не мог затонуть из-за шторма, как об этом говорят в россии. Причина, как минимум, в том, что никакого штормового ветра в тот день на Черном море не наблюдалось.

Об этом сообщают зарубежные журналисты, ссылаясь на данные приложения Windy и расчеты аналитиков.

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В среду, 13 апреля, когда появились первые сообщения о подбитии "Москвы" украинскими ракетами "Нептун", погода в Черноморской акватории рядом с Крымом, была практически благоприятной. Несмотря на небольшой дождь, скорость ветра не превышала 10 м/с, что является абсолютной нормой для благополучного продвижения по морю, отмечают журналисты BBC.

То, что несколько дней подряд, включая момент потопления крейсера, погода была хмурой, подтвердили и специалисты Maxar, регулярно осуществляющие фотосъемку местности благодаря космическим спутникам. Последнее фото "Москвы" специалисты успели сделать 10 апреля — за несколько дней до ее "гибели".

По словам экс-командующего армией США в Европе Марка Хертлинга, которого цитирует The Guardian, слова россиян о шторме, который и стал причиной уничтожения корабля, — чистая ложь. Он говорит, что сводка погоды за пределами Севастополя говорит о скорости ветра около 6,8 м/с, температуре +4°С, а также небольшом дожде.

Чтобы ветер считался штормовым, он должен достигать отметки 17,2-20,7 м/с. Поэтому говорить о том, что "Москва" пошла ко дну из-за погодных условий, а не по причине ракетного удара, бессмысленно.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Путин потерял разум и "Москву". Очевидно, это тоже часть "плана" Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов про уничтожение крейсера "Москва": Гордость русского флота пошла ко дну и показала пример другим

Напомним, ранее мы рассказывали, насколько ценным был уничтоженный крейсер для Черноморского флота и какой поворот может принести российско-украинской войне его крушение.

Также "Телеграф" писал, как украинцы предлагают использовать крейсер "Москву" в будущем после своей победы над россией.