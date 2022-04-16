На Западе оценили незаменимость уничтоженной "Москвы" для российского флота

Кораблем больше хвастались, нежели действительно использовали в бою

Российский крейсер "Москва", бесславно ушедший на дно Черного моря у берегов Крыма, стал большой репутационной потерей для флота армии оккупанта. Его уничтожение может частично повлиять на ход боев, которые ведутся с морской акватории, но не в целом на войну.

О последствиях потери "Москвы" Черноморским флотом рассуждали аналитики Reuters, а также эксперт по боевой авиации, австрийский военный писатель Томас Купер. Все воедино для читателей собрал "Телеграф".

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Чем россии грозит исчезновение крейсера?

Во-первых, это большой удар для репутации. По словам Купера, "Москву" использовали для хвастовства и создания фейков, корабль называли "самым мощным в Черном море". В 2015-м крейсер даже приплыл к берегам Сирии, якобы для "защиты авиабазы Хмеймим".

"Теперь, когда вспомнить это все, трудно избавиться от впечатления, что кораблем все-таки "хвастались", хотя вполне возможно, что много его систем не работали", — отмечает военный эксперт.

Во-вторых, крейсер был плавучим центром управления. После того, как корабль затонул, противовоздушная оборона российского флота стала в разы хуже. Ей могут не помочь даже захваченные в 2014-м крымские системы ПВО.

В-третьих, на "Москве" было немало различного оружия, которое можно было бы применить в случае атаки. Однако, по мнению Томаса Купера, во многом такое засилье вооружения и было одной из причин ухода корабля под воду.

Так, на борту крейсера находился и зенитно-артиллерийский комплекс для ближнего боя, и дополнительные "зенитки" по обе стороны от мостика, огромные пусковые установки для противокорабельных ракет, и пусковые установки торпед, и вертолетный ангар и т.п.

"Много боеголовок, много снарядов, очень много ракетного топлива, — пишет Купер, — и все это ждет повода превратить даже самую малую случайность в катастрофу".

Впрочем, наверняка большинство из этого оружия уже благополучно изучает дно Черного моря вместе с крейсером.

Изменит ли потеря "Москвы" ход российско-украинской войны?

Журналисты Reuters предполагают, что уничтожения флагманского корабля вряд ли слишком серьезно скажется на общем поведении армии рф в условиях нынешнего военного противостояния. Тем более, что особой пользы от флота российское войско пока не получило. Однако, скорее всего, россия все же решится на передислокацию отдельных кораблей, чтобы позиции больше не были столь удобными мишенями для украинских ракет.

К тому же, высока вероятность того, что теперь поразить плавучую цель украинцам будет сложнее — российские военные моряки могут улучшить свою противовоздушную защиту.

В плане военных действий "Москва" не была особо полезной — могла разве что оказать огневую поддержку в случае высадки десанта в Одессе. Впрочем, этого так и не произошло плюс еще и корабль утонул.

При этом спокойно заменить крейсер не получится. Несмотря на то, что "Варяг" и "Маршал Устинов" являются такими же кораблями, как и "Москва", они не находятся в акватории Черного моря. Турция же, перекрывшая сейчас Босфор, не пропустит эти крейсера к берегам Украины.

Была ли "Москва" современным крейсером?

Отнюдь. На корабле даже не было российских крылатых ракет "Калибр" или гиперзвуковых снарядов. Крейсер использовался россиянами около сорока лет, а до 2021 года претерпел серьезный ремонт. Впрочем, по мнению Томаса Купера, последнее было более символическим, нежели настоящим восстановлением.

"Корабль планировали утилизировать, его спасло только вмешательство мэра Москвы. Впрочем "капремонт" в большинстве случаев ограничивался очисткой от ржавчины и наложением толстого шара краски, опять и опять, — пишет эксперт. — Посетители корабля годами рассказывали, что много приборов были нерабочими: просто покрытые свежим шаром краски, чтобы казаться целыми и аккуратными".

Следует отметить, что отдельные источники утверждают, будто бы на "Москве" могли находиться ракеты с ядерными боеголовками. Если это так, то существует опасность взрыва, на что следует обратить внимание не только Украине, но и другим странам черноморского региона.

Также "Телеграф" писал, что в россии официально признали — вместе с кораблем на дно пошел и его капитан Антон Куприн. По данным украинской разведки, именно этот военнослужащий армии рф отдал приказ обстрелять остров Змеиный после того, как наши пограничники отказались сдаться.