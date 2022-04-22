Переговоры с россией: Данилов озвучил главную неожиданную проблему

Представители страны-агрессора очень часто не признают украинских законов

Конституция Украины для многих россиян считается несуществующим документом, из-за чего их отношение к нашему законодательству весьма пренебрежительное. Это, по словам главы Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, создает определенные проблемы во время переговоров.

Своими наблюдениями чиновник поделился в интервью "Украинской правде". Главные тезисы из него можно прочесть на нашем сайте в отдельной подборке.

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Прямо на вопрос насчет перспектив переговоров с россией насчет окончания войны Данилов не отвечает. Лишь подчеркивает, то сама их организация и проведение — весьма сложный труд. К тому же, очень часто украинские предложения и российские действия расходятся друг с другом — это уже бывало не единожды.

"И у россиян есть одна проблема — они считают, что у нас не существует Конституции", — огорошил признанием Алексей Данилов.

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Поясняя сказанное, он подчеркнул: многим россиянам вообще неведомы тонкости украинского законодательства, а знакомиться с ним они не спешат. При этом отдельные законы или статьи той же Конституции Украины россиянами (в том числе участниками переговоров) попросту не признаются. На этом месте и возникают проблемы, ведь положения Основного закона страны не могут нарушаться ни в коем случае, напомнил Данилов.

Вполне вероятно, что речь идет насчет курса на интеграцию в НАТО, которое не так давно было закреплено в Конституции.

Также в интервью глава СНБО объяснил, почему Украина, зная о готовящемся вторжении, не отреагировала вовремя и не устроила эвакуацию со "сложных" регионов заранее. По словам Данилова, понять, куда именно ударит рф, было невозможно — изначально ведь все указывало только на Донбасс.

Добавим, что мы писали и о том, собираются ли ВСУ атаковать знаменитый Керченский мост, который связывает россию и оккупированный Крым. Тонкости и вероятность подобной операции также описал Алексей Данилов.