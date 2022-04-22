Укр

Переговоры Украины с россией: Лавров выдал нервные заявления

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
8229
Сергей Лавров Новость обновлена 22 апреля 2022, 17:41
Сергей Лавров

В россии хотят сделать Украину виновной в срыве переговоров.

Мирные переговоры между Украиной и россией застопорились.

Об этом заявил министр иностранных дел рф Сергей Лавров после встречи с главой МИД Казахстана Мухтаром Бескенулы Тлеуберди.

Лавров заявил, что россия не против предлагаемых Украиной стран-гарантов ее безопасности, однако не потерпит ультиматумов от Украины. Также глава мид рф отметил, что заявления украинских представителей наводят на мысль о том, что они смирились со своей судьбой.

"Мы вели переговоры, сейчас они застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которые мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учетом их поступивших на тот момент комментариев, оно остается без ответа", — цитирует Лаврова fontanka.

Напомним, в последний раз украинские и российские переговорщики встретились в Стамбуле. Глава Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что россияне абсолютно не считаются с украинской конституцией из-за чего и возникают проблемы в переговорном процессе. 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему переговоры с москвой идут тяжело.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
Борис Джонсон во время визита в Украину 9 апреля
Украина
"Будут бить артиллерией": Борис Джонсон озвучил пессимистический прогноз по окончанию войны с россией
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Борис Джонсон во время визита в Украину 9 апреля
"Будут бить артиллерией": Борис Джонсон озвучил пессимистический прогноз по окончанию войны с россией
Дата публикации
Категория
Сергей Лавров
Переговоры Украины с россией: Лавров выдал нервные заявления
Дата публикации
Категория
В Украине завершается второй месяц войны
В кремле не знают, как закончить войну: СМИ о двух страхах окружения путина
Дата публикации
Категория
Эмманюэль Макрон дал добро на поставки тяжелого вооружения
Франция передаст Украине важное оружие: чем оно поможет
Дата публикации
Категория
ВСУ продолжают отражать наступление россиян
Война – день 58: россияне гибнут сотнями, но продолжают атаковать позиции ВСУ