Почему путинское окружение не может остановить параноика, вооруженного ядерной дубинкой, - политический психолог

Сложно сказать, может ли окружение путина надеть на безумца с "ядерной дубинкой" смирительную рубашку

Мир балансирует на грани ядерной войны из-за россии. Оттуда на фоне мужественно сопротивления Украины российской агрессии всё чаще звучат угрожающие заявления. Так, о ядерной войне размышлял экс-президент рф, нынче замсекретаря Совбеза Дмитрий Медведев.

О том, что неудача российской армии в Украине может подтолкнуть кровавого диктатора владимира путина нажать заветную кнопку, предупреждал глава ЦРУ Билл Бернс.

Теперь вот министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российскому "Первому каналу" заявил, что риск ядерной войны реален, и эту опасность "нельзя недооценивать".

Почему рф ударились в ядерную истерику и насколько угроза реальна? Своим мнением с "Телеграфом" поделился политпсихолог, волонтер Валентин Ким.

"Дипломатия" Кремля – это сплошная история шантажа

По мнению Валентина Кима, "ядерное" заявление Лаврова нельзя воспринимать как его собственную точку зрения.

"В этом плане российская дипломатия не отличалась и не отличается независимостью суждений. Да и не эта задача перед ней ставится российской властью. А задача эта (и Лавров исправно ее выполняет) – трансляция позиции Кремля", – поясняет эксперт.

Ну, а позиция Кремля, продолжает он, кардинальных изменений не претерпела. Как и ранее, тот занимается повышением ставок. И ключевая ставка – более высокий уровень угрозы, которую российский режим может противопоставить некой коллективной позиции Запада. По отношение к Украине или по любому иному вопросу.

"Если посмотреть историю шантажа со стороны Кремля недавнего времени, то можно вспомнить сирийский конфликт, газовый шантаж Европы, шантаж мигрантами со стороны Беларуси. С начала полномасштабной войны против Украины – российская власть продолжает использовать тот же самый инструмент постоянного повышения ставок. Сначала нам угрожали вторжением. Потом – усилением вторжения. Потом – обстрелами военных грузов, которые поступают из Европы от стран-членов НАТО. А сейчас уже дошли до шантажа угрозой ядерной войны. Мы видим четкую, целенаправленную позицию Кремля – воздействие на оппонентов с помощью шантажа. И максимальное повышение ставок", – подчеркивает политический психолог.

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Если в Кремле с недавнего времени, но всё более акцентировано заговорили о вероятности ядерной войны, то, скорее всего, это уже некий выработанный план, считает Валентин Ким. Но основная цель всё же – надавить на позицию коллективного Запада с целью ослабления поддержки Украины в противостоянии с россией.

"Впрочем, ожидать от нынешнего руководства рф можно чего угодно. Важно понимать, что путин – человек, который сильно переживает за собственное здоровье, за свое благополучие. И реалистичность ядерной угрозы будет возрастать, как только у него сузится количество вариантов послевоенного существования. Проще говоря – если путину постоянно говорить, что его обязательно ждет уничтожение или Гаага, то вероятность применения им ядерного оружия будет возрастать, – поясняет эксперт. – Потому что применять/не применять в российских реалиях – это не позиция некого коллективного разума, не консенсус элит, а решение одного человека. И чем сильнее угроза потери путиным власти, тем сильнее вероятность, что ядерный шантаж обернется ядерным ударом. Поэтому для Запада логичнее было бы вести себя максимально осторожно, аккуратно. Не пугая параноика, вооруженного ядерной дубинкой".

Окружение путина недовольно тем, что происходит

Сложно сказать, может ли окружение путина надеть на безумца смирительную рубашку, считает Валентин Ким.

"Потому что реакцию этого самого окружения мы не можем считать. Информации очень мало. Кремль на достаточно высоком уровне ведет информационную войну. И практически не предоставляет видео, прочего фактажа, которые можно проанализировать. Из последних визуальных материалов пришлось довольствоваться записью встречи путина и Шойгу", – отмечает эксперт.

И всё же, акцентирует он, мы можем предположить, что окружение путина недовольно тем, что происходит. Более того – оно отчасти было само шокировано масштабом военного вторжения в Украину.

"Очевидно, что для многих это стало неожиданностью. Причем неприятной неожиданностью, – уверен политический психолог. – Можно вспомнить выступление главы российской Службы внешней разведки Нарышкина накануне признания россией т.н. "ДНР" и "ЛНР" – в преддверии военного вторжения. Как он блеял там…"

Еще один пример – искреннее удивление председателя Центробанка рф – Набиуллиной, которая призналась, что финансовый блок не был информирован о масштабах "спецоперации". То есть, они не были готовы ни к тому, что путин даст "зеленый свет" вторжению в Украину, ни тому, чем в итоге обернется это вторжение, считает Валентин Ким.

В Кремле уже думают о том, как "продать" поражение

Эксперт уверен, что в планы российского руководства изначально не входил ядерный шантаж. Не входила длительная война.

"Они действительно были нацелены на быструю "спецоперацию". Очевидно, исходя из недостоверной информации, которую предоставляли Сурков, 5-й отдел ФСБ, "пятая колонна" в Украине иже с ними. То есть, россияне планировали быстренько, парадным маршем, прокатиться по нашей стране. А сейчас, нарвавшись на ожесточенный отпор, на затяжную войну – они все в шоке", – считает Валентин Ким.

По его словам, если говорить о психологии переживания таких явлений, то у россиян сначала была фаза отрицания. Они не понимали, что происходит, отказывались верить в разгром своих войск. У них идет непрекращающаяся фаза гнева (отсюда – бессмысленные бомбардировки мирных городов). И сейчас они переходят к фазе торга.

"То, что они выходят в переговорное поле, постоянно так или иначе говорят о переговорах, даже в обвинительной манере (мол, Украина не идет на их условия) – это уже демонстрация торга, – поясняет эксперт. – То, что путин встретился с шойгу и якобы дал приказ не штурмовать "Азовсталь" – это действие в переговорном пространстве. Они начинают торговаться за возможность завершить войну на более-менее приемлемых для себя условиях".

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Политический психолог думает, что окружение путина прекрасно понимает – "продать" обывателю "победу" уже не удастся. Потому что победы нет. И не будет.

"И сейчас в Кремле скорее думают о том, как "продать" поражение. Именно это в данный момент будет главной задачей маркетологов Кремля – как покрасивее "продать" собственный разгром, – говорит Валентин Ким. – Мы живем в цифровом мире. Как бы то ни было, россия сильно интегрирована (экономически, политически, культурно, информационно) в мировое пространство. Полностью ее накрыть куполом, как бы путин не стремился, не получится. Масса информация просачивается вовнутрь. И там начинают осознавать и высокий уровень потерь (в том числе среди офицеров высшего состава), и то, что срочники, которых в этой войне как бы нет, каким-то образом там всё же есть, и то, что экономически и имиджево россии наносится колоссальный урон. Напряжение нарастает. И Кремлю для внутреннего потребителя очень важно побыстрее "продать" поражение. Вопрос лишь – под каким соусом…"

Ранее "Телеграф" сообщал, что о ядерном оружии снова громко заговорили после потопления российского крейсера "Москва".

Как оказалось, на флагмане Черноморского флота могли находиться минимум две ракеты с ядерными боеголовками, но об их дальнейшей судьбе ничего не известно.