У нас много союзников: в Украине рассказали об эпохальном решении, изменившем ход войны с россией

На войне есть не только боевой фронт, но и дипломатичный, а также гуманитарный

Украина сможет победить россию в войне, и одна из важных причин этого — постоянная помощь западных партнеров. По мнению спикера Международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаила Макарука, о том, что украинцев поддерживают многие страны, свидетельствует недавняя встреча дипломатов в немецком Рамштайне.

Почему она была настолько важной и что за "эпохальное" решение приняли там политики, Макарук рассказал "Телеграфу" во время интервью.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

По его словам, такие переговоры помогли Западу определиться, за какой страной будет закреплен отдельный вид помощи для Украины. Обсуждалось все — от денег и вооружения до гуманитарки для переселенцев. Дипломаты обсуждали, как можно изменять логистические подходы для поставок более качественной подмоги украинской армии и не только.

Во время встречи в Рамштайне конкретно определились, кто занимается оружием, кто — подвозом продуктов и медикаментов, кто — топливом и автомобилями и т.д. Михаил Макарук отмечает, что с вооружением пообещали помочь представители США, Польши, Великобритании, Норвегии, Франции и, в конце концов, даже Германии.

"Есть те, кто борется за нас дипломатично, по всем фронтам, — объясняет волонтер. — Есть те, кто убеждает другие страны более активно помогать Украине и давить на россию. Есть те, кто логистически помогает. Давайте вспомним добрым словом Турцию, которая закрыла Черное море для военных кораблей".

По мнению Макарука, Украина имеет много союзников, что весьма важно во время войны. Однако существуют проблемы со временем — поэтому другим государствам важно поскорее активизировать свою работу. Как поясняет спикер InformNapalm, украинцы не используют свою армию как "пушечное мясо", а россия — да, и это дает ей своеобразное преимущество.

"У нас есть люди, которых мы уважаем, которых надо беречь, — подчеркивает Михаил Макарук. — А для этого их нужно классно экипировать, обеспечить всем необходимым, чтобы мы рвали нечисть, пришедшую на нашу землю".

Следует добавить, что сейчас Украина уже вошла в рутинную фазу ведения войны. По мнению Алексея Арестовича, следующие несколько месяцев могут быть преисполнены "мелких сенсаций с фронта", но масштабных "переломов" лучше не ждать.

Также "Телеграф" рассказывал, как обстоят дела на линии фронта — благодаря свежим картам боев, опубликованным американскими аналитиками.