Арестович рассказал, объявит ли путин мобилизацию 9 мая: "Целиком внутренняя повестка"

путину необходимо создать иллюзию победы

Российский кровавый диктатор владимир путин вряд ли рискнет в открытую заявить о войне против Украины и объявить всеобщую мобилизацию по стране в сакральную для себя дату 9 мая. По мнению советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, этому нет ни одного логического обоснования даже для внутреннего "пользования".

Об этом военный эксперт заявил во время эфира программы "Фейгин LIVE" в ночь на 8 мая.

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По словам Арестовича, однозначно утверждать о вероятности начала мобилизации в россии невозможно. Это связано с непредсказуемостью как простых российских граждан, так и их политических, а также военных руководителей.

"Что они готовят, понятно только им. Это решение в головах только одного-двух-трех человек, примут, не примут… С другой стороны, как это объяснять?" — говорит советник главы ОП.

Алексей Арестович объясняет, что даже для обычных граждан, сейчас весьма ненавидящих Украину, такое решение может выглядеть странно. Вот начальство обещало "взять Киев за три дня", а спустя три месяца решило обратиться к всеобщей мобилизации. Такое поведение, уверен Арестович, может заставить задуматься даже самых "отбитых".

Эксперт называет обострившуюся нынче риторику "целиком внутренней повесткой", когда в Кремле пытаются нагнать лишней бравады и создать дополнительный эффект "победы" для своих граждан. При этом даже вероятный аргумент о "войне с НАТО" может оказаться провальным.

"Любой россиянин должен понимать, что в нынешнем состоянии никакой победы над НАТО уже быть не может, — говорит Арестович. — И нужно ответить на несколько вопросов. Для чего я это делаю? Ну, допустим, победить Украину. А почему я это делаю? Потому что я не смог победить Украину десятью полевыми армиями?"

Также Алексей Арестович считает, что в пользу отказа от всеобщей мобилизации свидетельствует и активизация рф в Сирии. По его мнению, переброска активных войск и боевиков из этого региона в Украину будет стоить россии уже годами "сложившейся конструкции по поддержке режима Асада". Делать это, а затем мобилизировать людей по всей стране — крайне нелогично.

Напомним, ранее "Телеграф" на основе анализа высказываний многих экспертов предположил четыре самых реальных сценария развития военно-политической ситуации между Украиной и рф на 9 мая.

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