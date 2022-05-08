Укр

В Британии назвали главную причину неудач армии рф в Украине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Оккупанты бросали технику, чтобы спастись самим Новость обновлена 08 мая 2022, 08:56
Оккупанты бросали технику, чтобы спастись самим

Свою роль сыграло и сопротивление мирного населения

Российская армия, несмотря на все попытки и показную браваду, обречена проиграть в войне против Украины. Это связано с несколькими серьезными факторами, главным среди которых является логистические проблемы.

Подробно о неудачах россии на украинском фронте рассказал CNN, передает "Телеграф".

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По словам научной сотрудницы Королевского объединенного института оборонных исследований (Великобритания) Эмили Феррис, логистика — далеко не сильна сторона российских военных начальников.

"Некоторые проблемы с логистикой у них были частично из-за того, что им вообще никогда не удавалось захватить крупные железнодорожные узлы, честно говоря, по всей стране", — отметила экспертка.

Самым плохим для армии рф являлось то, что их моторизированные сухопутные войска в основном перемешаются благодаря железнодорожным путям. Взять под контроль станции оккупантам удавалось не всегда и не везде, что уже говорить о мощном продвижении внутрь территории Украины.

Как объясняет Феррис, российские захватчики часто "пересаживались" на танки и грузовики, из-за чего много техники оказалось брошенной. Здесь и естественный фактор — к примеру, застряли в грязи, и экономический — недостаток топлива. К тому же многие просто бежали, оставляя свой транспорт посреди пути.

"Было сложно отбуксировать танки обратно в россию для ремонта, ведь они находились далеко", — поясняет Эмили Феррис.

В добавок к логистическому фактору немаловажным оказалось сопротивление обычных мирных украинцев. Россияне, ждавшие встреч с цветами и аплодисментами, не понимали и дезориентировались, почему их воспринимают как врагов и оккупантов.

Напомним, узнать о том, как сейчас обстоит ситуация на различных направлениях фронта можно благодаря свежим картам боев в Украине. Противник по-прежнему обозленно атакует Донбасс, но также начал "прессовать" и южные области.

Теги:
#Украина #Россия #Эксперт #Война #Проблемы #Логистика
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