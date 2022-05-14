Может ли Европа "слить" Украину? Арестович рассказал о российском давлении

Украинским властям удалось заполучить важнейших и сильнейших союзников

В Кремле начали делать упор на тайные попытки договориться с европейским политикумом о некоторых уступках насчет войны в Украине. По словам Алексея Арестовича, это подтверждают и недавние предложения Эмманюэля Макрона Владимиру Зеленскому. Однако переживать о возможном предательстве Запада украинцам не стоит — на это есть свои причины.

Более детально о них советник главы Офиса президента рассказал в интервью для издания Politeka.

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Арестович не верит в то, что Европа может попытаться "слить" Украину в нынешней войне. Однако не слишком позитивные звоночки о "примирении с путиным" проскальзывают на повестке дня постоянно.

"Когда началась большая континентальная война и стоял вопрос о выживании Украины вообще, там Буча, Ирпень, Гостомель — они [Запад] "подвинулись" немного. И голосование в ЕС, и вообще стали почти единодушны, — говорит Арестович. — Что мы видим уже сейчас? Ну, вы можете вступать в ЕС несколько десятков лет, говорит Макрон, давайте поищем другие формы сотрудничества".

Военный эксперт подчеркивает — это все результат постоянного российского давления. По мнению Алексея Арестовича, сейчас в западных странах присутствует огромное количество российских эмиссаров, которые пытаются выторговать для Москвы лучшие условия окончания войны.

"А почему россияне это делают? Потому что понимают, что нет успехов на фронте, — подчеркивает советник главы ОП. — И вот они погнали всех в Европу, и тайных переговоров сейчас проходит очень много".

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Арестович уверен, что западные политики получают сейчас такое количество заманчивых предложений, что хватит на безбедную жизнь не только им, но и их внукам — "лет на триста вперед". При этом Украине не стоит беспокоиться о вероятном предательстве, ведь самые важные и сильные союзники именно у нашей страны.

"У нас есть американцы и британцы, которые сказали — военный разгром российской федерации, — подчеркнул эксперт. — Главное — чтобы рф не смогла больше использовать военную силу, как инструмент управления военной политики".

Тем временем Украина все равно готовится к тому, чтобы стать полноценным членом европейской семьи. "Телеграф" уже писал, когда именно наша страна может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Однако даже при этом завершение войны не настолько близко. По мнению Арестовича, на прогнозы насчет окончания военного противостояния сильно влияет идиотизм командования рф.