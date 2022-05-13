"Я безупречен, но..." Арестович объяснил, почему не сбываются его прогнозы на конец войны

Враги совершенно не заботятся о своей "живой силе"

В ближайшее время российским оккупантам придется отступить на Харьковщине по Изюмскому направлению, потому что тактических успехов они не имеют. Однако конкретные сроки окончания войны сейчас предвидеть трудно — из-за хаотического подхода военного руководства рф к принятию решений.

Об этом стало известно из заявления советника главы ОП Алексея Арестовича в программе "Фейгин LIVE" в ночь на 13 мая.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Как объясняет военный эксперт, сейчас многие украинцы упрекают его в якобы неправдивых прогнозах насчет войны. Как известно, Арестович не единожды говорил о вероятности прекращения активных боевых действий в течении пары недель еще с самого начала полномасштабного вторжения.

"Я безупречен в прогнозах, — подчеркивает он, — но есть один фактор, который постоянно заставляет меня ошибаться. Жуткий идиотизм российского политического руководства и командования".

По словам Алексея Арестовича, он всегда думает о российских военных, как о "людях хотя бы среднего ума", но каждое их решение убеждает его в абсолютно обратном. Эксперт подчеркивает, что сейчас у россии еще остались некоторые резервы "живой силы" — около 15 батальонных тактических групп на территории Белгородской и других областей.

"И они — я уже привык и озвучу сейчас самый идиотский вариант, — могут и их кинуть в бой. Для развития наступления. Большего идиотизма в военной истории за последние пять с половиной тысяч лет письменной истории не найти. Но я их знаю, я их уже выучил", — убежден Арестович.

По мнению советника руководителя ОП, пока точных прогнозов насчет окончания войны давать не приходится. Впрочем, он точно уверен, что сейчас российская армия занята последним или предпоследним наступлением оперативного уровня в нынешней войне.

"Дальше только "позиционка" с попыткой накопить новые оперативные силы", — резюмировал Алексей Арестович.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщают о возможных провокациях, подготавливаемых россией на двух важных участках фронта. В ближайшие дни, вероятно, следует ожидать массивных обстрелов Черниговщины и Мариуполя. Для этого будут использовать авиацию и артиллерию.

Также "Телеграф" рассказывал про общее состояние военных позиций врага и украинских защитников. Что сейчас происходит на фронте, можно узнать благодаря свежим картам боев в Украине.