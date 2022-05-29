россия две недели уговаривала Запад: в МВД рассказали, чего хотел путин

Большинство европейских политиков больше не верят Кремлю

Попытка демарша относительно поставок оружия Украине странами Запада почти удалась россии. Политики и дипломаты страны-агрессора последние две недели пытались переубедить Европу и не только отменить санкции, а также остановить передачу важного вооружения. При этом, по словам советника главы МВД Виктора Андрусива, все эти намерения Москвы быстро пошли прахом.

Причины этого чиновник объяснил в своем Telegram-канале, передает "Телеграф".

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Андрусив подчеркивает, что у россиян был хитрый план — подсунуть европейцам собственный вариант дальнейшего развития событий. Он включал отказ Запада от поставки Украине ракет, выход российской армии на админграницы Луганщины и Донетчины, а после уже начало переговоров. При этом россия должна была "благосклонно" разрешить открыть порты — чтобы вывезти зерно, и предложить новые, более выгодные условия насчет поставки энергетических носителей.

"Учитывая некоторый маленький успех прошлой недели на фронте — эти заявления звучали весьма привлекательно, — объясняет Андрусив. — Плюс заместитель лаврова сказал, что россия уже готова разблокировать порты и сделать гуманитарные коридоры для зерна".

Однако, по словам чиновника, российскую дипломатию в большинстве случаев отправили восвояси — вслед за русским военным кораблем. Все потому, что большинство стран уверены: путин является недоговороспособным.

"Фактически, напав на Украину без любой причины, путин показал, что может перечеркнуть любые договоренности и договора, — говорит Виктор Андрусив. — Нет ответа на вопрос: где гарантии, что Кремль что-то выполнит".

Сейчас главная задача Запада — сделать так, чтобы путин получил военное поражение в Украине. Исключительно после уничтожения армии рф на фронте можно будет начинать детальные разговоры о любых мирных форматах, считает Андрусив.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что невзирая на различные сложности Украина активно получает вооружение от союзников из США и Европы. При этом у нас уже больше натовского оружия, чем нам могли бы сделать советского.

Также мы писали о проблемах с поставками танков от Германии, однако немецкие политики отрицают любое затягивание поставок.