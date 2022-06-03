Белорусы активизировали сбор военной техники: что происходит рядом с границей Украины (карта)

На белорусских дорогах замечают даже командно-штабные машины

Беларусь все больше и больше нагнетает обстановку в регионе на фоне российского вторжения в Украину. После заявлений о начале минирования участков на белорусско-украинской границе последовала также информация об активной переброске тяжелой техники на территорию, опасно близкую к северным областям Украины.

Больше подробностей сообщили в Telegram-канале "Беларускі Гаюн", занимающемся мониторингом военной активности РБ, передает "Телеграф".

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Технику собирают в разных регионах Беларуси и днем и ночью. Так, неподалеку пограничного перехода "Три сестры" (граница Украины, РБ и россии) во стороны Гомеля был замечен эшелон тяжелой техники. Также грузовые самолеты регулярно летают из самого Гомеля в Минск и обратно. Информации о грузах на борту, к сожалению, нет.

Также наблюдается активность в Мозыре и области — зафиксированы передвижения военных грузовиков типа "Урал" без опознавательных знаков, перелеты вертолетов и т.п.

Военная активность в Беларуси

Продолжают передислокацию и в Брестской области. Так, военная часть 38 участвует в нынешних учениях — вооруженные бойцы ездят на полигоне, где проходят тренировки. В районе агрогородка Дивин (этот же регион) была замечена еще одна колонна техники, которая выдвинулась в сторону Украины. Люди точно распознали МАЗы и несколько БТРов.

Добавим, что за вчера еще один эшелон техники выдвинулся из Гродного к Бобруйску. Затем его разделили, и одна из частей отправилась к Бресту.

В аэропортах Барановичи и Мачулищи часто слышится гул военных самолетов и вертолетов, была замечена авиация марок Ил-76, Ми-8, а также различные истребители Воздушных Сил Беларуси.

Напомним, что буквально на днях непризнанный лидер РБ александр лукашенко создал оперативное командование, которое бы занималось украинским направлением. В этом многие заметили тревожный знак.

Также сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по территории Украины со стороны Беларуси.