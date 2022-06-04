Арестович объяснил, какую стратегию россиянам подарит смерть путина

Многие захотят оправдаться после ухода диктатора из жизни

Смерть российского президента владимира путина, которая может произойти уже через несколько месяцев, если инсайды об онкологии правдивы, станет новым витком развития россии. В первую очередь потому, что даст возможность большинству политиков и общественных деятелей обелить свое имя после войны в Украине.

Такое развитие событий предположил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в ночном эфире программы "Фейгин LIVE", передает "Телеграф".

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

По его мнению, все появляющиеся нынче материалы о вероятном раке у путина имеют под собой частичную правдивую подоплеку. И они направлены не столько на то, чтобы проинформировать мир о состоянии диктатора, сколько на получение российскими политиками возможности продумать план оправдания.

"В чем выгода? Сейчас ответственность на всех них коллективная, кто какие решения принимал и тому подобное, — говорит Арестович. — У них может быть выход "вали все на покойника", такая старая нехорошая традиция".

Военный эксперт считает, что для многих российских политических и общественных деятелей такой вариант развития событий наиболее подходящий. Они смогут объяснять свои преступления систематическим давлением и кивать на путина, как на главного злодея.

"Вот выйдет Нарышкин какой-нибудь и скажет: "Вот помните, как я заикался накануне, когда транслировали заседание Совбеза? Это я от тревоги за судьбу и свободу мира в Украине! Но что же я мог сделать, у меня семья была в заложниках! Но я заикался! Я сигналы передавал! Пять раз заикнулся — это время вылета ракет!" — иронизирует Алексей Арестович.

Также он подчеркнул, что такая стратегия "путин плохой, а россияне хорошие" устроит не только граждан рф, но и жителей многих других стран мира.

Напомним, что не все инсайды о вероятной онкологии путина столь "радужные", однако те, кто ссылается на информацию якобы от офицера ФСБ, утверждают, что диктатору осталось жить всего несколько лет.

Писал "Телеграф" и о том, что владимир путин на самом деле может быть мертв, а вместо него на официальных встречах появляется двойник.