Арестович объяснил, какую стратегию россиянам подарит смерть путина
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Многие захотят оправдаться после ухода диктатора из жизни
Смерть российского президента владимира путина, которая может произойти уже через несколько месяцев, если инсайды об онкологии правдивы, станет новым витком развития россии. В первую очередь потому, что даст возможность большинству политиков и общественных деятелей обелить свое имя после войны в Украине.
Такое развитие событий предположил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в ночном эфире программы "Фейгин LIVE", передает "Телеграф".
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По его мнению, все появляющиеся нынче материалы о вероятном раке у путина имеют под собой частичную правдивую подоплеку. И они направлены не столько на то, чтобы проинформировать мир о состоянии диктатора, сколько на получение российскими политиками возможности продумать план оправдания.
"В чем выгода? Сейчас ответственность на всех них коллективная, кто какие решения принимал и тому подобное, — говорит Арестович. — У них может быть выход "вали все на покойника", такая старая нехорошая традиция".
Военный эксперт считает, что для многих российских политических и общественных деятелей такой вариант развития событий наиболее подходящий. Они смогут объяснять свои преступления систематическим давлением и кивать на путина, как на главного злодея.
"Вот выйдет Нарышкин какой-нибудь и скажет: "Вот помните, как я заикался накануне, когда транслировали заседание Совбеза? Это я от тревоги за судьбу и свободу мира в Украине! Но что же я мог сделать, у меня семья была в заложниках! Но я заикался! Я сигналы передавал! Пять раз заикнулся — это время вылета ракет!" — иронизирует Алексей Арестович.
Также он подчеркнул, что такая стратегия "путин плохой, а россияне хорошие" устроит не только граждан рф, но и жителей многих других стран мира.
Напомним, что не все инсайды о вероятной онкологии путина столь "радужные", однако те, кто ссылается на информацию якобы от офицера ФСБ, утверждают, что диктатору осталось жить всего несколько лет.
Писал "Телеграф" и о том, что владимир путин на самом деле может быть мертв, а вместо него на официальных встречах появляется двойник.