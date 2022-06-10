Коллаборанты мечтают захватить Запорожье и выпускать "Запорожец": реакция сети

Поклонников рф все больше и больше тянет назад в СССР

Представители оккупационных властей, насаженных российскими военными на временно оккупированной части Запорожской области, поделились своими космическими планами на будущее. Среди них — "освобождение" Запорожья от контроля Вооруженных Сил Украины, а также "взятие под контроль" автомобильного производства в регионе.

Как передает пропагандистское издание "ТАСС", в планах коллаборантов есть восстановление производства советского автомобиля "Запорожец", который сейчас, в основном, годится лишь для пополнения коллекций раритетных авто.

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По словам представителя оккупационной "власти" Владимира Рогова, они надеются получить доступ к Запорожскому автомобилестроительному заводу. Именно на его базе и хотят начать вновь выпускать обновленных "чебурашек", как в простонародье часто величали "Запорожцы".

Разумеется, пользователи сети не смогли пройти мимо такой новости. Некоторые просто смеются из попыток россии восстановить на территории Украины филиал Советского Союза, а другие говорят, что захватчики не могут производить даже собственные авто — из-за нехватки сырья, что недоступно через санкции от Запада.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что из-за проблем с доступом запчастей в россии начинают отбирать машины-иномарки у полицейских и пересаживать их на авто местного производства.

Также мы рассказывали о случае, когда оккупанты разобрали новенькую пожарную машину на винтики. Предположительно, для того, чтобы иметь комплектующие во время тотальных санкций.