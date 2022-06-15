Война в Украине находится на критической стадии: три варианта развития событий

путин способен пойти ва-банк, приписав себе еще больше несуществующих побед

На Западе начались активные разговоры о том, что российско-украинская война достигла своей критической стадии, на которой и определяется дальнейшее ее окончания. Пока разведчики готовы выделить три основных сценария развития ситуации, однако все они зависят от решения иностранных партнеров Украины поставлять ВСУ оружие и продолжать "бить" россию санкциями.

Как пишет CNN, переломный момент, скорее всего, коснется именно части фронта на Донбассе, которая является наиболее сложной на данный момент. На Западе весьма тщательно отслеживают оперативные изменения насчет сил и сражений в Украине.

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В основном озвучивают три варианта дальнейшего "прогресса" нынешней войны с рф.

Первый — армия россии продолжит основную контратаку на Донбассе. В Москве могут попытаться закрепить достигнутый в Донецкой и Луганской областях успех.

Второй — линия фронта окажется в тупике на месяцы или годы. Такая идея с фактически частичным "замораживанием" конфликта не подходит, на самом деле, ни одной из сторон. Все потому, что кроме серьезных потерь среди людей и техники как Украина, так и россия продолжат нести экономические убытки. Это, в свою очередь, будет влиять на мировую экономику и увеличивать кризисное давление на другие страны.

Третий — если в россии попытаются пересмотреть свои военные планы, то Кремль может заранее объявить о победе. Особенно это касается захвата территорий Донбасса. Если движение российских военных в этом направлении продолжит быть весьма активным, то вскоре регион могут использовать в качестве "трамплина" для захвата и других украинских областей.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии готовятся к принятию исторического решения. Вполне вероятно, оно будет связано с призывом людей в армию, а объявят о нем уже в ближайшие дни на одном из питерских форумов.

Также мы писали о том, что россияне по факту признали свой приход на территорию Украины желанием расширить собственную территорию и захватить чужую.