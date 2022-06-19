Глава британской армии сделал громкое заявление насчет войны с россией

Иностранные армии должны быть готовы дать отпор путинским воякам

В Великобритании военнослужащих готовят к возможному масштабному столкновению на территории Европы по примеру Второй мировой войны. По словам британского генерала Патрика Сандерса, командующего армией этой страны, в нынешних условиях важно иметь боеспособное войско.

Офицер считает, что агрессия россии порождает новые вызовы мирному будущему, поэтому бойцам следует помнить о вероятности большой войны. Об этом информирует иностранное издание Sky News, ссылаясь на выступление Сандерса перед вооруженными силами ВБ.

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По мнению Сандерса, в данный момент крайне важно иметь армию, способную сражаться вместе с другими союзниками. Главной целью противостояния генерал видит победу над россией в бою.

"Мы — то поколение, которое должно снова подготовить армию к войне в Европе", — подчеркнул британец.

Также он заметил, что военная агрессия россии против Украины бросает вызов не только континентальным европейским странам, но и Великобритании. Офицер считает, что военным следует быть обученными, чтобы дать быстрый и максимально сильный отпор путинским солдатам в случае необходимости.

Отметим, что Патрик Сандерс стал главнокомандующим британской армии в понедельник, 13 июля. Ранее эту должность занимал сэр Марк Карлтон Смит, также имеющий звание генерала.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о предварительных оценках продолжительности российско-украинской войны, озвученных британским премьером Борисом Джонсоном. По его мнению, Европе следует быть готовым к затяжному конфликту — из-за позиции путина.

При этом политик обрисовал четыре конкретных шага, которые могут помочь приблизить победу Украины.