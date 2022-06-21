Кремль не прокормит? У рф начались проблемы с "референдумом" в одной из псевдореспублик

Причиной "отсрочки" называют юридические неувязки

Не успели утихнуть разговоры о проведении незаконных "референдумов" на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, как у россии появились новые проблемы в другом подконтрольном им регионе. Речь идет об Южной Осетии, захваченной пророссийскими боевиками, ранее заявлявшими про обязательное присоединение к рф.

Теперь же, по информации "РИА Новости", это решение пока откладывается. Официально — из-за юридических недоработок "документов" именно со стороны россии, но на деле могут быть и другие причины.

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Российское издание цитирует руководителя "администрации президента" псевдореспублики Южная Осетия Алана Джиоева, который критикует решение предыдущего "главы" региона Анатолия Бибилова. Чиновник отмечает, что Бибилов принимал решение об обязательном "референдуме" о присоединении к россии с нарушением "договора о сотрудничестве".

Изначально проблема касается якобы того, что желание о вхождении в состав рф якобы было лишь односторонним. Джиоев утверждает, что Москва не прорабатывала этот вопрос со своей стороны, и это вызывает юридические неувязки.

Теперь же в Южной Осетии вроде как готовятся к "референдуму" слегка менее активно — вроде не отменяют, но ждут доработок и согласования с россией.

Российская сторона официально никак не комментировала этот инцидент. Вполне вероятно, потому, что после массовых санкций со стороны Запада возможность финансировать подконтрольных боевиков не только на Донбассе, но и на оккупированной территории Грузии в Кремле упала в разы. Поэтому такие "заминки" с псевдореферендумами могут объясняться нехваткой денег и возможностью "прокормить" насильно присоединенный регион в будущем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что изначально "референдум" о вхождении Южной Осетии в состав рф мог состояться уже в середине июля.