Дипломатического решения нынешнего масштабного конфликта между странами ждать пока не приходится

Серьезные проблемы российской армии в Украине из-за успешного контрнаступления ВСУ и потеря огромного количества техники не является достаточным поводом для рф закончить полномасштабную войну. По словам пресс-секретаря диктатора путина дмитрия пескова, политико-дипломатического пути окончания боевых действий в Кремле "пока не видят".

Об этом сообщают росСМИ, передает "Телеграф". Сразу добавим, что главный рупор Кремля был не слишком многословен, комментируя возможность россиян сесть за стол с украинскими политиками.

В настоящее время дмитрий песков убежден, что пока перспективы о завершении войны в Украине с помощью дипломатии "не просматриваются". Что именно может заставить диктатора владимира путина и других представителей власти рф изменить свое мнение, чиновник не уточнил.

Судя по всему, на решения высшего руководства страны-агрессора никоим образом не влияют ежедневно увеличивающееся число потерь в личном составе российской армии. Между тем, по состоянию на утро 20 сентября, количество убитых оккупантов уже достигло 54 810 человек.

Стоит отметить, что подобные официальные заявления Кремля никак не вяжутся с недавним выступлением президента Турции Реджепа Эрдогана. Все потому, что политик убежден — путин вполне готов завершить военные действия в Украине.

Вполне вероятно, что официальные переговоры все же понадобятся россии из-за регулярных неудач на различных отрезках фронта.