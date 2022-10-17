Полиция Киева показала видео сбивания иранского дрона: путинцы ответили волной вранья

Пропагандисты успели придумать "легенду"

Утром 17 октября российские оккупанты атаковали территорию Украины дронами-камикадзе иранского производства, в результате чего в Киеве и некоторых других украинских городах разрушены дома и погибли и ранены. Некоторые из "шахидов" были сбиты правоохранительными органами, так что российские пропагандисты уже пытаются оправдать свои обстрелы и обвиняют во всем Вооруженные силы Украины и полицию.

На это обратил внимание народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, пропагандисты рассказывают, как "мирные" россияне просто обстреливают объекты инфраструктуры, а вот якобы из-за полиции, которая стреляет по шахидам, они и попадают в дома. Депутат опроверг такую информацию простыми фактами.

"Это полный бред! Во-первых, благодаря полиции, этот дрон был сбит и не попал в мирных жителей. Во-вторых, единственный, кто виноват во взрывах и смертях — это россия. Это она запускает дроны и убивает наших жителей, это она уничтожает заводы, ТЭЦ, дома, детские площадки. Этому нет оправданий. Никто не имеет права бить дронами или ракетами по мирным городам.россия — страна-террорист", — говорится в сообщении Гончаренко.

Сообщение Гончаренко

Как сообщал "Телеграф" ранее, в понедельник, 17 октября, Киев подвергся массовой атаке российских дронов-камикадзе, в городе раздались взрывы. Кроме того, атаки были совершены по Запорожью, Сумской и Днепропетровской областях.