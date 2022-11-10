Вашингтон снова отказал Украине в поставках важных дронов Grey Eagle: СМИ озвучили новую причину

Официального реакции Пентагона пока не поступало, но инсайдерская инфа весьма неутешительна

В ближайшее время Украина вряд ли получит запрашиваемые еще в начале осени американские беспилотники Gray Eagle MQ-1C. Вне зависимости от наличия запросов от официальных представителей власти, США не готовы поделиться подобным вооружением из-за некоторых опасений насчет его применения на поле боя.

Такие данные сообщает The Wall Street Journal, журналисты которого ссылаются на личные источники, приближенные к Пентагону. При этом официальной позиции Минобороны США насчет поставок вооружения, о котором Киев просил на протяжении месяцев, пока не предоставлялось.

"Пентагон отклонил запрос, боясь, что предоставление беспилотников Gray Eagle MQ-1C может привести к эскалации конфликта и дать сигнал Москве, что США дают оружие, которое может быть нацелено на позиции на территории россии", — цитируют свой источник в издании.

Gray Eagle MQ-1C

Также в материале ссылаются на полученное косвенное подтверждение подобного неутешительного для Украины решения от представителей компании General Atomics, изготовляющих данные БПЛА. Однако любые детали данной ситуации комментировать производители отказались.

Стоит отметить, что предоставление Украине Gray Eagle было поддержано представители обеих партий Конгресса США. Официальное прошение к правительству США о предоставлении такого вооружения Киев прислал еще в сентябре.

Впрочем, борьба за данные беспилотники длится, как минимум, с лета. Тогда Украина также получила отказ в получении дронов, но причина была озвучена другая.